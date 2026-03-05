大丸神戸店で開催されている株式会社SGCによる大黄金展において「純金の表彰状」贈呈式が5日、行われた。

昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本記録を樹立した大阪傑（リーニン）が出席。直近の東京マラソンを走りきったばかりながら、日本新の快挙を祝って純金の表彰状を授与され「非常にうれしい」と笑みを浮かべた。

今後に向けては「五輪や世界陸上もそうですし、7メジャーズでも上位に食い込んでいけるように努力していく必要がある」と決意。大迫とともに出席した前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）も「まだまだ世界の壁は高いけど、純粋に走ることを楽しんで、しっかり1等賞を狙えるように頑張りたい」と抱負を口にした。

会場には等身大黄金像「黄金のバッター 大谷翔平」と「黄金のピッチャー 大谷翔平」の二体も関西で初めて展示された。それを見た大迫が「なんで僕の等身大ないのかな…」とジョーク交じりに話すと、SGCの土屋豊名誉会長が「ロス五輪でメダルを獲ったら作ります！」と呼応。それを受け「頑張るしかないですね」と笑顔で2年後に向けて気合いを入れ直した。