¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÄ§¼ýÊ¬ÊÖ´Ô¤òÌ¿Îá¡¡ÊÆºÛÈ½½ê¡¢ÂçÅýÎÎ¤ËÂÇ·â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤Ï4Æü¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÇÄ§¼ý¤·¤¿´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉéÃ´¤·¤¿´ë¶È¤Ø¤ÎÊÖ´Ô¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦ÊÆÀ¯ÉÜ¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£ÀÇ´ØÅö¶É¤«¤éÊÖ´Ô·×²è¤òÊ¹¤¼è¤ë¤¿¤á¡¢6Æü¤Ë¸øÄ°²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÊÖ´Ô¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ò´Þ¤áÊÆ¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤¬ÊÖ´Ô¤òµá¤áËÇ°×ºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÊÖ´Ô¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÉÔÅö¤ÊÃª¤Ü¤¿¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÌ¿Îá¤ÎÂ¨»þÈ¯¸ú¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹µÁÊ¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ë¶È¤ÏÍ¢Æþ»þ¤Ë³µ»»¤Î´ØÀÇ³Û¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÀÇ´ØÅö¶É¤¬¸åÆü¡¢Àµ¼°¤Ê´ØÀÇ³Û¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÇ°×ºÛ¤ÏÀÇ´ØÅö¶É¤ËÂÐ¤·¡¢°ãË¡¤È¤µ¤ì¤¿´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´ØÀÇ³Û¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÀ¯ÉÜ¤Ë¤ÏÊÖ´Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È½»ö¤Ï¡¢ÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤ÎÁÊ¤¨¤Î¸ÄÊÌ¿³Íý¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡Ö°ãË¡¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿´ØÀÇ¤òÍ¢Æþ¶È¼Ô¤¬¡ÊÊÖ´Ô¡ËÀÁµá¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£