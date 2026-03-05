偽造した昭和天皇在位６０年の１万円記念銀貨を密輸したとして、警視庁と埼玉、茨城両県警の合同捜査本部が、中国籍で東京都足立区、衣料品販売会社役員の被告（３６）を偽造通貨輸入容疑で再逮捕したことがわかった。

合同捜査本部は、被告らのグループが昨年４月以降、関東や九州など７都県の信用金庫と農業協同組合計約４０支店に、中国から密輸した１０００枚以上の偽造銀貨を持ち込み、両替を繰り返したとみて調べている。

捜査関係者によると、被告は昨年４月上旬、２回にわたり、偽造銀貨計２５０枚を国際郵便で中国から北区内の住所宛てに発送し、成田空港に到着させて輸入した疑い。逮捕は４日。

東京税関が同空港に到着した銀貨を鑑定して偽造品と判明。国際郵便の宛先だった北区の住所は被告の関係先で、密輸への関与が浮上した。

被告は都内の信用金庫などで偽造銀貨を両替した偽造通貨行使容疑で昨年１１月以降に複数回逮捕され、その後起訴されていた。

偽造銀貨は本物に比べて光沢がなく、白っぽい色だった。被告らのグループは両替の依頼書に偽名を記入し、窓口に提出していたという。