リン・ユーミンは2024年の「プレミア12」で優勝の立役者に

2023年のWBCでは台中での熱狂を呼びながらも、チャイニーズ・タイペイは失点率で泣き、1次ラウンドで姿を消した。しかし、2024年11月のプレミア12では決勝で侍ジャパンを4-0で完封し、悲願の世界一に輝いた。予選ラウンドでは3位通過となったが、本戦進出決定戦でスペインに勝って辛くも突破。自国開催の熱狂を超え、東京での返り討ちを狙う布陣には、侍ジャパンの「天敵」も入った。

投手陣の軸として期待されるのが、ダイヤモンドバックス傘下3Aでプレーする左腕、リン・ユーミン投手だ。プレミア12の決勝では、日本の強力打線を相手に4回無失点の快投を見せ、歴史的勝利の立役者となった。許した安打は、源田壮亮内野手の内野安打1本のみ。キレ味鋭いスライダーと落差の大きいチェンジアップを武器に三振を量産する。

まさに侍ジャパンにとっての「天敵」。昨季はマイナー3Aで1年を過ごしたが、打高のPCL（パシフィックコーストリーグ）で23試合に先発登板し、5勝7敗、防御率6.64と壁に当たった。先発投手陣は古林睿煬投手（グーリン・ルェヤン、日本ハム）、荘陳仲敖投手（ヂュアン・チェン・ジョン・アオ、アスレチックス傘下）、徐若熙投手（シュー・ルオシー、ソフトバンク）らと見られ、林を日本に当てる可能性も高い。

国内外の精鋭が集結した「ドリームチーム」

また、野手陣の目玉となるのが、メジャー通算277試合で18本塁打を放ったスチュアート・フェアチャイルド外野手（ガーディアンズ傘下）だ。シアトル出身の29歳は、母が台湾人であることから出場資格を得た。台湾打線に「米国の風」を吹き込む。さらには、「国防部長」の異名をとった張育成内野手（富邦）らも健在で、まさに国内外の精鋭を集めた「ドリームチーム」が完成した。

プールCの舞台は東京ドーム。好敵手の韓国や日本がひしめくグループとなるが、臆する様子はない。プレミア12覇者のプライドとCPBL、NPBだけでなく、MLBの力をも融合したチャイニーズ・タイペイ。プレミア12からさらに進化したアジアのライバルに、侍ジャパンは前回以上の衝撃に備えなければならない。（Full-Count編集部）