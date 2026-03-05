お仕事もお出かけも“この1本”でOK！【ROPÉ PICNIC】大人が頼れる「テーパードパンツ」

「オンにもオフにも使えるきれいめのパンツが欲しい！」そんな大人女性におすすめしたいのが、すっきりとしたシルエットのテーパードパンツ。穿き心地にもこだわるなら、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のパンツが狙い目。ウルトラストレッチ素材が使われており、きれい見えしながら楽に過ごせそう。機能性も充実しているので、ぜひ春のワードローブに迎えて。

デイリーに頼れるストレッチ素材のテーパードパンツ

【ROPÉ PICNIC】「360°ウルトラストレッチ テーパードパンツ」\5,489（税込）

縦横に伸びるストレッチ素材が使われたテーパードパンツ。裾にかけてスラリと細くなるシルエットが、脚のラインを綺麗に見せてくれそうです。花粉ガードとUVカット機能が付いているため、春の通勤やお出かけで大活躍の予感。甘めのボウタイブラウスと合わせても、大人顔に引き寄せてくれます。ツイードジャケットと合わせれば、セレモニーにも映えそうなきれいめコーデに。

シンプルなワンツーでもサマになる美シルエット

こちらは色違いのグレーを着用。ニュアンス感のある色味が、都会的でクールな雰囲気に導いてくれます。縦のラインが強調される美しいシルエットで、シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えるのが嬉しいポイント。グレーと相性の良いネイビーのトップスと合わせれば、上品な雰囲気に。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M