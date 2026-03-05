テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド（Ｒ）で侍ジャパンが６日に初戦・台湾戦を迎えることを報じた。

大谷翔平投手が４日に東京ドームでの会見に出席し連覇意気込みを語った。ＷＢＣは、動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」が国内独占配信するため地上波テレビでの生中継はない。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は侍ジャパンの試合について「テレ朝の中で全部のモニターでこれ映るのかな？」と尋ねた。これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「わかりません」と返した。

続けて玉川氏は「全部のモニターにＮｅｔｆｌｉｘ見られる対応になってるのかな？テレ朝」と繰り返し投げかけると羽鳥アナは「わかりません」と答えた。

さらに玉川氏は「僕らは、いっつもあのメイク室かで直前まで見てたりするんですけど…あとはスタッフルームとか。スタッフルームモニターいっぱいあるんだけど、あれ、全部が対応しているとは思えないんですね」とコメントしていた。