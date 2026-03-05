マイケル・ジャクソンの半生描く映画『Michael／マイケル』 「伝説が始まる」ポスター＆日本版予告解禁
“キング・オブ・ポップ”として世界的な影響を与え続けるマイケル・ジャクソンの人生を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）のポスタービジュアルと日本版本予告が解禁された。
【動画】映画『Michael／マイケル』日本版本予告
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。13のグラミー賞を受賞し、ロックの殿堂にはジャクソン5とソロ名義の両方で刻まれた唯一無二の存在は、時代や国境を超え、今なお多くのアーティストやファンに影響を与え続けている。
今回解禁されたポスタービジュアルには、「伝説が始まる」というコピーとともに、マイケルの遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソンが“キング・オブ・ポップ”誕生の瞬間を鮮烈に表現。映画への期待を高めるビジュアルとなっている。
本作は、マイケルがジャクソン5の一員としてその才能を見いだされた幼少期から、世界最高のエンターテイナーを目指して突き進むまでの軌跡を描く。父の支配と自身のビジョンの狭間で葛藤しながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独。音楽、家族、愛、そして人生――彼にとってそれらが何を意味していたのかに迫りながら、初期ソロ時代の象徴的なパフォーマンスと舞台裏の素顔を映し出す。
製作は世界的ヒット作『ボヘミアン・ラプソディ』を手がけたグレアム・キング、監督は『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズで知られるアントワーン・フークア。
主演はマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソン。幼少期のマイケル役にはジュリアーノ・クルー・ヴァルディが起用された。父ジョセフ・ジャクソン役をコールマン・ドミンゴ、母キャサリン・ジャクソン役をニア・ロングが演じるほか、音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役にケンドリック・サンプソン、長年の弁護士ジョン・ブランカ役にマイルズ・テラーが名を連ねる。
さらに4月3日からはムビチケ前売券（カード／オンライン）の発売も決定。カード特典として、見る角度によって異なる絵柄が現れるレンチキュラーカード「成長する！マイケル4変化カード」が数量限定で通販と全国の上映映画館で配布される（一部、映画館を除く。なくなり次第、終了予定）。
伝説のはじまりと、全27曲におよぶ名曲の数々を“ステージの最前列”で体感できる一作となりそうだ。
