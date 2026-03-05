朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会に向けたオーディションの様子が２日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、格闘家の白川陸斗とｓａｋｋｋｉの因縁対決が正式に決定した。

ｓａｋｋｋｉが白川を呼び出して対面。白川は「お前の人間性ほんま嫌いやねん。ネチネチネチネチ。気悪いことずっと言い続けてくれとったのう」と吐き捨て、ｓａｋｋｋｉは「気悪くさせてたんだよ。てめぇのメンタル壊すためになぁ」と応戦。白川は「お前のことなんて相手するつもりほんまになかったんや。１ミリもな。せやけどお前があまりにもしつこいからスパーリング誘った。お前断ったのう。相手せんと思っとったけど、昨日の試合（ＢＤ１８・５）みて格好いいと思ったよ」と対戦に応じた理由を語った。ｓａｋｋｋｉは「お前の鼻ぴきって折ったるで。マジでプロ狩りだよ」と予告。白川も「お前のこと全力で潰したるわ」と応じた。

２人は因縁はｓａｋｋｋｉが他団体の試合で反則負けをした際に白川がとがめたことに、ｓａｋｋｋｉが激高。怒り狂って対戦を要求した。ＢＤ１８のオーディションで白川がスパーリングを受諾したが、ｓａｋｋｋｉがなぜか号泣拒否。情緒不安定な様子が視聴者から心配された。その後、白川戦をかけたＢＤ１８・５でｓａｋｋｋｉがメカ君を撃破し、挑戦権を獲得していた。