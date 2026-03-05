保存版！ブルベさんが本当に可愛くなれるメイク＆アイテム選びマニュアル

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。今回はブルベさんが本当に可愛くなれるメイクとアイテム選びのポイントを紹介いたします♡

ブルベさんが可愛くなるメイクのポイント

ブルベさんが可愛くなるメイクのポイントは以下の3つです。

‘明感を仕込む

∪弔漾Υ┸Х魯ラーを選ぶ

シルバーラメで儚げに

「儚さ・透明感」を意識してメイクをすると一気に垢抜けて可愛く仕上がります！

アイメイク

黄みのあるアイシャドウを目元に使うと、くすんで見えてしまうことも…。

アイシャドウは青みを感じるひんやりしたカラーを選ぶのがオススメです。

ブラウン系のカラーを選ぶ場合、ピンクブラウンなどの肌馴染みの良いものを選ぶと◎

ラメはシルバーラメを選ぶと肌が綺麗に見え、透明感のある印象の目元に仕上がります！

ブルベさんにオススメのアイシャドウはこちらです。

TOM FORD BEAUTY アイ カラー クォード 030 インソレント ローズ

マスカラやアイライナーも黄み寄りのブラウンより、青み寄りの締め色を使うと目元に透明感が出ます！

ブルベさんはブラックのマスカラも似合いますが、くっきりとした強めな印象になりやすいです。

目元を優しく見せたい場合は透け感のあるブラックのマスカラを使うのがオススメです♪

ブルベさんにオススメのマスカラとアイライナーはこちらです。

ettusais エテュセ アイエディション（ラッシュトップコート）01 ラスターブラック

D-UP シルキーリキッドアイライナーWP ダークフィグ

紹介したアイテムを使ったアイメイクの仕上がりはこちらです！

アイブロウ

眉毛は、ピンクブラウンやアッシュブラウンなどの眉マスカラで自眉の黒さを和らげ、ワントーン明るくすると透明感のある印象に。

黄みのあるオレンジブラウンの眉マスカラを使うと眉だけ浮いて見えたり、顔がくすんで見えてしまうので注意が必要です！

ブルベさんにオススメの眉マスカラはこちらです。

rom&nd ハンオールブロウカラ 05 ダスキーローズ

シェーディング

一般的に黄みのあるブラウンのシェーディングアイテムが多いですが、ブルベさんが使うと顔から浮きやすく、顔全体の統一感がなく見えてしまうことも…。

シェーディングは黄みのないグレージュ系のものを選ぶと肌馴染みが良く、自然な立体感を演出できます！

ブルベさんにオススメのシェーディングはこちらです。

mude. フェイススカルプターシェーディング C02 ストロング

チーク

チークはブルベさんの透明感を演出する重要なアイテム。

似合うカラーを使うことで血色感と透明感を両方手に入れることができます♡

青みを感じるローズピンク・モーヴ・ラベンダー系のカラーのチークを選ぶのがポイントです！

ブルベさんにオススメのチークはこちらです。

LUNA グローレイヤーブラーチーク 12 モーヴラビット

リップ

リップもチークと同じく、青みを感じるピンク・モーヴ・プラム系のカラーを選ぶと透明感が出て、垢抜けた印象になります！

ブルベさんにオススメのリップはこちらです。

DAISY DOLL by MARY QUANT デイジードール リップ スティーラー 07 幸せを掴むピンクダイヤ

いかがだったでしょうか？

今回はブルベさんが本当に可愛くなれるメイクとアイテム選びのポイントを紹介いたしました！

メイクとアイテム選びの重要なポイントをまとめたので、ぜひ参考にしてみてください♡