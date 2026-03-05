これ良すぎて家族分買い足し！「とにかくコスパ良すぎ！」200円なのが不思議な商品

ダイソーで見つけた枕カバーが、とにかくコスパが良くて驚きました！薄手で乾かしやすい、インド綿混の生地。風合いが良く洗濯するうちに柔らかくなり、寝心地も良かったです！金具のない封筒型で、サイズの融通が利く点も◎おまけに透けにくいのも嬉しいです。これで200円とは…！家族分も買い足し決定です♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：枕カバー（インド綿混、ギンガムチェック）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：43cm×63cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480836126

デザイン・生地感・扱いやすさ良し！ダイソーの枕カバーがコスパ良すぎ♡

先日ダイソーで、とにかくコスパの良さに驚いた商品を発見！これは売り切れてしまう前にご紹介しなければ…！と思えるくらい、とても優秀な商品と出会いました。

それが、こちらの『枕カバー（インド綿混、ギンガムチェック）』。ギンガムチェック柄が目を惹く、インド綿混の枕カバーです。

価格は、なんと220円（税込）！一般的に枕カバーは1,000円前後するものだと思っていたので、お得にもほどがあります♡

さらっとした質感で、肌触りは悪くありません。

サイズは約43cm×63cmです。

金具がない封筒型で、サイズに多少融通が利きます。

もちろん洗うことができます。他の製品と分けて洗い、乾かす際は陰干しするのがポイントです。

生地は薄手でわりとすぐに乾くので、ケアも楽ですよ。

薄手なのに透け感なし◎馴染んで柔らかくなり寝心地も良好！

生地は薄手ではありますが、ほとんど透け感がありません。

そのため、枕そのものに柄が付いている場合でも、透けないのがGOOD！

最初は生地感が硬めですが、洗濯していくうちに馴染み柔らかくなってきます。

お手頃な価格に反して、意外と寝心地も良かったです。

これは家族分も買い足したくなりました！

今回はダイソーの『枕カバー（インド綿混、ギンガムチェック）』をご紹介しました。

正直、ここまでしっかりとした枕カバーが220円で買えるとは思いませんでした！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。