これ良すぎて家族分買い足し！「とにかくコスパ良すぎ！」200円なのが不思議な商品
ダイソーで見つけた枕カバーが、とにかくコスパが良くて驚きました！薄手で乾かしやすい、インド綿混の生地。風合いが良く洗濯するうちに柔らかくなり、寝心地も良かったです！金具のない封筒型で、サイズの融通が利く点も◎おまけに透けにくいのも嬉しいです。これで200円とは…！家族分も買い足し決定です♡
商品名：枕カバー（インド綿混、ギンガムチェック）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：43cm×63cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480836126
デザイン・生地感・扱いやすさ良し！ダイソーの枕カバーがコスパ良すぎ♡
先日ダイソーで、とにかくコスパの良さに驚いた商品を発見！これは売り切れてしまう前にご紹介しなければ…！と思えるくらい、とても優秀な商品と出会いました。
それが、こちらの『枕カバー（インド綿混、ギンガムチェック）』。ギンガムチェック柄が目を惹く、インド綿混の枕カバーです。
価格は、なんと220円（税込）！一般的に枕カバーは1,000円前後するものだと思っていたので、お得にもほどがあります♡
さらっとした質感で、肌触りは悪くありません。
サイズは約43cm×63cmです。
金具がない封筒型で、サイズに多少融通が利きます。
もちろん洗うことができます。他の製品と分けて洗い、乾かす際は陰干しするのがポイントです。
生地は薄手でわりとすぐに乾くので、ケアも楽ですよ。
薄手なのに透け感なし◎馴染んで柔らかくなり寝心地も良好！
生地は薄手ではありますが、ほとんど透け感がありません。
そのため、枕そのものに柄が付いている場合でも、透けないのがGOOD！
最初は生地感が硬めですが、洗濯していくうちに馴染み柔らかくなってきます。
お手頃な価格に反して、意外と寝心地も良かったです。
これは家族分も買い足したくなりました！
今回はダイソーの『枕カバー（インド綿混、ギンガムチェック）』をご紹介しました。
正直、ここまでしっかりとした枕カバーが220円で買えるとは思いませんでした！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。