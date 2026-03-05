「えっこれ難易度高くない？」試練に耐えられたら便利な100均クリーナー

今までありそうでなかったタイプの粘着テープクリーナーを、ダイソーで発見しました。自宅やオフィス、車内などで使いやすいコンパクトなサイズ感。衣類やカーペットなどのホコリが気になったときにササッと使えます。ただ、ケースなしで立てて保管できるのが魅力なのですが、その作業が試練…！難易度の高さに驚きました！

商品情報

商品名：立てて置けるカーペットクリーナーホルダー（ミニ、幅80mm用）

価格：￥110（税込）

テープ対応サイズ：内径38mm×幅80mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480720005

コンパクトでささっと使える！ダイソーで見つけたカーペットクリーナーをお試し

「コロコロ」こと、粘着テープクリーナーの種類がとにかく豊富なダイソー。筆者もこれまでさまざまな商品を使ってきましたが、ありそうでなかったタイプの商品を発見したので購入してみました。

今回ご紹介するのは、こちらの『立てて置けるカーペットクリーナーホルダー（ミニ、幅80mm用）』。コンパクトで便利な機能が付いたカーペットクリーナーです。

対応するテープのサイズは、内径38mm×幅80mmのものとなっています。

テープは付属していないので、別売りのものを購入して取り付けました。

とてもコンパクトなので衣類やカーペットの気になる部分に、ささっと使いたいときに最適。

自宅だけでなく、オフィスや車内などでも使いやすいと思います。

立てて置けてケースなしでも保管しやすい◎ただ…気になる点も！

実はこのクリーナー、持ち手の部分を組み替えることができ、よりコンパクトに変形させることができます。

粘着テープが下につくことがなく、立てて置けるので保管がしやすいです。

ただ、アイデアはいいなと思ったのですが、組み替える際に細い棒が必要なのが難点…。

持ち手を引き抜くために、この小さなストッパー部分を押さえなければいけないのですが、指先だと微妙に押せずかなり苦戦しました。

硬くてなかなか引き抜けず、毎回ストレスです。

頻繁に手に取りこまめに掃除したいのに、その都度組み替える必要があるので、正直なところ面倒に感じてしまいました。

組み替えは面倒ですが、物としては問題なく快適に使えます。

ケースも要らないので、最初は会社のロッカーなどに置いておくのにいいかなと思いました。

ですが、個人的にはT字に組み立てたまま、あるいは立てた状態のままで使うことになりそうだな…と感じたのが率直な感想です。

今回は、ダイソーの『立てて置けるカーペットクリーナーホルダー（ミニ、幅80mm用）』をご紹介しました。

組み替えの作業がスムーズに行えれば、コンパクトで使い勝手は悪くない商品だと思いました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。