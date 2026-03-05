「これはイケる！」“横浜家系ラーメンピザ”期間限定で登場【ピザハット×吉村家】
ピザハットは、横浜家系ラーメンの元祖とされる「家系総本山 吉村家」監修の新商品「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」を3月4日から31日までの期間限定で発売する。ラーメンコラボシリーズ第3弾となる意欲作で、過去最大級の反響を受けての展開となる。
【写真】「ラーメンでもない、ピザでもない」“家系”の魂を宿した一枚
吉村家は1974年創業。濃厚な豚骨醤油スープと鶏油の旨みを特徴とし、全国約2000店舗に広がる“家系ラーメン”の源流として知られる名店だ。1日平均約1500人が訪れる存在感を誇る。
新商品は、豚骨スープをベースに鶏ガラを合わせ、鶏油の風味を効かせたオリジナルソースを開発。ジューシーなチャーシュー、家系の象徴であるほうれん草、仕上げの海苔を組み合わせ、“家系体験”をピザで表現した。さらに卓上調味料をヒントにした特製「にんにく酢」を別添えし、濃厚な味わいにキレを加える味変も楽しめる設計となっている。
開発にあたっては吉村家を訪問し味を徹底研究。スープ仕込みを終えた早朝に吉村会長自らが試食・監修を行い、「これはイケる！」とお墨付きを得たという。チャーシューはあえて主張を抑え、香ばしく焼き上げることでスープの濃厚さを引き立てた。焼成で風味が際立つほうれん草や、別添えのきざみ海苔も加わり、家系らしさを随所にちりばめた。
商品はMサイズ・クリスピー生地限定。価格は持ち帰り2230円、配達3190円。配達料はかからない。全国のピザハット店舗（一部を除く）で販売する。数量限定で、店舗により販売終了となる場合がある。
