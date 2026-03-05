3月5日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

明子のささやき

現在、気象庁がアンケートを実施しています。最高気温35℃以上の「猛暑日」は定着しましたが、40℃以上の日についての名称がまだありません。近年40℃を超える日が多くなっているため、新しい気象用語を作ろうというものです。「超猛暑日」「炎暑日」「酷暑日」「激暑日」など13個の候補から選ぶか、自分で書き込むこともできます。気象庁のホームページから簡単に送信でき、3月29日まで実施しています。

今朝の冷え込みと今日の天気

今朝の最低気温は熊本市で5.4℃と、ほぼ平年並みでしたが、県内で最も低かった南小国町で氷点下1.3℃、阿蘇市乙姫は氷点下0.2℃と9日ぶりの冬日になりました。昨夜は晴れて放射冷却の影響があったため、各地域で気温が下がりました。

今日は朝と昼の寒暖差に注意が必要です。日中の最高気温は熊本市で19℃、阿蘇市乙姫で17℃、人吉市は20℃の予想です。朝と昼の気温差が20℃近くになる所もありそうですので、服装でうまく調節してください。今日は「啓蟄」でもあり、虫たちも出てくるような暖かさになりそうです。 日中は降水確率0％で各地で晴れる見込みです。高気圧に覆われ風も弱まって穏やかな晴れとなり、洗濯物もよく乾きそうです。県内全域に乾燥注意報が出ていますので火の取り扱いや、極めて多い予想となっているスギ花粉にもご注意ください。

明日からの天気と気温

明日は、朝から雨が降る見込みです。朝6時頃には天草地方や県北部で雨雲がかかり始め、熊本市でも8時頃には降り出しそうです。前線が通過するため昼前には本降りとなりますが、夕方には次第に止んでくるでしょう。

週末は天気が回復に向かい、土曜日は次第に晴れ間が戻り、日曜日は晴れる見込みです。ただ、週末にかけては冷たい空気が流れ込みます。明日の熊本市の最高気温は13℃で、ひんやりと感じられ、土曜日も北風が冷たく最高気温は13℃から14℃くらいの予想です。日曜日の朝はさらに冷え込み、熊本市で1℃、阿蘇市は氷点下5℃の予想です。来週にかけても冬のような朝晩の冷え込みが戻ってくるため、暖かくしてお過ごしください。

