第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する台湾代表の曽豪駒（ソ・ゴウク）監督が5日、開幕戦となるオーストラリア戦の試合前会見に出席。タイガースの有望株、リー・ハオユー内野手（23）が脇腹の負傷により戦線離脱すると明かした。

曽監督は脇腹を痛めたリー・ハオユーが前日、病院で診察を受けた結果、「肉離れのような症状が見られた」と説明。本人は代表チームでのプレーを望んでいたが、球団側から無理をさせたくないという要望があり「我々としても、彼のキャリアを最優先に考えて、今は治療に専念してほしいと考えている」と語った。

リー・ハオユーは昨季、タイガース傘下3Aで126試合に出場し、打率・243、14本塁打、61打点、22盗塁を記録。有望株として期待されている。

台湾代表でも2番打者を務める予定だっただけに激震が走っている。指揮官は「彼の思いも背負って、全力で戦う」と覚悟を示した。

リー・ハオユーの今後については「彼は代表チームと一緒にいたい」と本人の希望を明かした上で、タイガース側と「交渉しているところ」と説明。球団に戻り治療に取り組むか、台湾代表に同行するかはまだ未定とした。