主婦と生活社は、『極悪令嬢の勘違い救国記 (コミック)』(漫画：榎戸埜恵、原作：馬路まんじ、キャラクター原案：由夜)の第2巻を、2026年3月6日(金)、PASH! コミックスより発売する。



■『極悪令嬢の勘違い救国記 (コミック) 2』

漫画：榎戸埜恵

原作：馬路まんじ

キャラクター原案：由夜

発売日：2026年3月6日

定価：700円＋税

＜あらすじ＞

お前のすべてはわたしのモノだ

わたしの側で生きて死ね

自称“悪の女王”は、領地の民の命を握る！

勘違いから王子・ヴァイスを護衛にした極悪令嬢レイテだが、その寵愛(？)に執事・アシュレイの不満が爆発！

(お嬢様に愛されるなんて、決して許さんッ！)

レイテの護衛の座をかけて決闘を挑む事態に。

異能剣術を持つヴァイスに対し、無謀かと思われた決闘だが、実はアシュレイは驚きの過去を隠し持つ実力者で──？

(傭兵集団・地獄狼の元幹部だなんて、履歴書になかったわよ?!!)

極悪令嬢(レイテ・ハンガリア)をかけた

爆発王子と変態執事のドチャクソ決闘(デュエル)の行方は――!?