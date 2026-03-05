自称“悪の女王”は領地の民の命を握る！『極悪令嬢の勘違い救国記』第2巻、3/6発売
主婦と生活社は、『極悪令嬢の勘違い救国記 (コミック)』(漫画：榎戸埜恵、原作：馬路まんじ、キャラクター原案：由夜)の第2巻を、2026年3月6日(金)、PASH! コミックスより発売する。
■『極悪令嬢の勘違い救国記 (コミック) 2』
漫画：榎戸埜恵
原作：馬路まんじ
キャラクター原案：由夜
発売日：2026年3月6日
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
お前のすべてはわたしのモノだ
わたしの側で生きて死ね
自称“悪の女王”は、領地の民の命を握る！
勘違いから王子・ヴァイスを護衛にした極悪令嬢レイテだが、その寵愛(？)に執事・アシュレイの不満が爆発！
(お嬢様に愛されるなんて、決して許さんッ！)
レイテの護衛の座をかけて決闘を挑む事態に。
異能剣術を持つヴァイスに対し、無謀かと思われた決闘だが、実はアシュレイは驚きの過去を隠し持つ実力者で──？
(傭兵集団・地獄狼の元幹部だなんて、履歴書になかったわよ?!!)
極悪令嬢(レイテ・ハンガリア)をかけた
爆発王子と変態執事のドチャクソ決闘(デュエル)の行方は――!?
