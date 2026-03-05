主婦と生活社は、『悪役令嬢のお気に入り　王子……邪魔っ(コミック)』(漫画：しいなみなみ、原作：緋色の雨、キャラクター原案：史歩)の第7巻を、2026年3月6日(金)、PASH!コミックスより発売する。



■「悪役令嬢のお気に入り　王子……邪魔っ (コミック) 7』

漫画：しいなみなみ

原作：緋色の雨

キャラクター原案：史歩

発売日：2026年3月6日

定価：700円＋税

＜あらすじ＞

使節団の男の目的はアイリス!?

核心に触れようとしたところにアルヴィンの邪魔が入り、アイリスはがっかり。

そんなふたりのやり取りを聞いた第二王子エリオットはアイリスを口説くのは無理と判断する。

一方でレムリア国に帰ったアイリス達を待っていたのはドラゴン(ミニ)と一緒のフィオナ王女で!!