BIGBANGの復帰プランが具体化した。大手企業YGエンターテインメントの創立者で総括プロデューサーのヤン・ヒョンソク氏が4日、明言した。同社の公式ブログでインタビューに答え「BIGBANGのメンバーと公演を開催することで合意した状態」と話した。

公式ブログでは「2026 YG PLAN−YG ANNOUNCEMENT」を掲載。ヤン氏は昨年8月以来、6カ月ぶりのインタビューで、今年の主要プランを明かした。

韓国メディアのザ・ファクトは5日「BIGBANGはデビュー20周年を迎え、すでに活動再開を予告していた。そのほとんどの活動が、YGとともにK−POP市場の流れを築いてきた。再び結成し、YGファミリシップの堅固さを宣言する出発点となることは、深い意味を持つ」と分析した。

ヤン氏は「長い期間、息を合わせてきたので、困難はないと思う。完璧で素晴らしい公演を作るためにYGスタッフ全員が最善を尽くす」とも話した。

またヤン氏は「秋を目標に、新しいボーイグループを準備している。YGは今年で創立30周年です。特別な感慨を伝えるよりも、今後40周年、50周年まで初心を忘れず、一生懸命音楽を作り続けるということをお伝えしたい」と締めた。