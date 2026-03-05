2位「元祖さっぽろラーメン横丁」を抑えた1位は？ 好き・行ってみたい「札幌の観光スポット」ランキング！【2026年調査】
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「観光スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き・行ってみたい「札幌の観光スポット」を紹介します！
2位：元祖さっぽろラーメン横丁／50票2位は「元祖さっぽろラーメン横丁」でした。札幌市中央区のススキノ地区に位置し、細い路地に数多くのラーメン店が軒を連ねる歴史あるスポットです。味噌ラーメン発祥の地とも言われ、観光客だけでなく地元の人々にも愛されています。各店舗が趣向を凝らした一杯を提供しており、食べ歩きを楽しむのもおすすめです。
▼回答者コメント
「北海道ぽい観光地のため一度は行ってみたいため」（20代女性／東京都）
「本場の札幌ラーメンを思う存分堪能してみたいから」（30代男性／静岡県）
「昭和の雰囲気が残るレトロな通りで、札幌名物の味噌ラーメンをはじめとした多彩なラーメン店を食べ歩きできるからです。香ばしいスープの香りや賑やかな活気も魅力で、食文化を存分に楽しめるから」（30代男性／埼玉県）
1位：札幌市時計台／66票1位は「札幌市時計台」でした。札幌のシンボルとして知られる歴史的建造物で、正式名称は「旧札幌農学校演武場」です。現存する塔時計としては日本最古のものであり、国の重要文化財にも指定されています。ビルが立ち並ぶ市街地の中で、明治時代の面影を残すレトロな外観は、多くの観光客が足を止める人気のフォトスポットです。
▼回答者コメント
「がっかりするともいわれていますが、一度は訪れて眺めてみたいと思うため」（40代男性／千葉県）
「北海道は数回行ったが、札幌市内は行った事が無く、有名な時計台を見てみたい」（40代男性／大阪府）
「昔訪問したとき工事中で見られなかったため」（20代女性／愛知県）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)