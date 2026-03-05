福岡県暴力追放運動推進センター（福岡市）は、暴力団からの離脱を組員らに呼びかける動画を制作した。県内の暴力団勢力が過去最少を更新し続ける中、さらに現役組員の組抜けを促し、「闇バイト」などの犯罪に若者が関わるのを防ぐことが目的。動画は2月から暴追センターや県警のホームページで公開している。

2025年末時点の県内の暴力団勢力（構成員と準構成員など）は880人と12年連続で過去最少に。統計が残る16〜25年に県警の支援を受けて離脱した組員は810人。うち116人が、元組員受け入れの協賛企業に就職した。

動画は「離脱編」「就労編」の2本で各1分ほど。離脱編は、組員役の青年が警察官から追われる場面で始まる。逃走中に遭った事故を機に高校時代にタイムリープし「普通の生活」を過ごす喜びを再確認する。これらを通じて「人生を変えよう」と訴える。

就労編は、暴力団と決別した元組員が家族のため同僚と笑顔で働く姿を描く。社会復帰を望む人には雇用の受け皿があると伝える。

センターは、交流サイト（SNS）向けに離脱編の15秒のショート動画も制作した。担当者は「動画を通してやめたいと思う人の背中を押したい」と話す。