¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤ËÂÓÆ±¤Ø¡¡Î¢Êý¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ
¡¡Êì¹ñ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¯¤«¡½¡½¡£¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¡¢Âè£¶²ó£×£Â£Ã¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤ËàÎ¢Êýá¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÎÌîµåÅý³çÃÄÂÎ¡Ö¥Õ¥§¥Ç¥é¥·¥ª¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ù¥¤¥¹¥Ü¥ë¡×¤¬¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¼õ¤±¤¿±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç»î¹ç½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥§¥Ç¥é¥·¥ª¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ù¥¤¥¹¥Ü¥ë¡×¤Ï£Ø¤Ç¡¢º£Ç¯ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¡¢ÂåÉ½¤Î£Ç£Í¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¥¥±¤¬Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÆ±¹Ô¤·¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦Í½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ä¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¥ë¥É¥Ê¥ÉÊá¼ê¡Ê£³£¹¡áÁ°¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤éÆ±¶¿¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤«¤é¤â»²²Ã¤ò¶¯¤¯´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥±¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÂ¸ºß¡£¥Ù¥ë¥È¥é¥ó£Ç£Í¤â¡ÖÈà¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤ÇÆÃ¤ËÂç¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤ÏÁª¼êÁ´°÷¤¬¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ°Âç²ñ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥¥±¤Ïº£Ç¯¤â¥¥ã¥ó¥×¤Ë¶âÈ±»Ñ¤Ç¹çÎ®¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¤ÓÈäÏª¤·¡¢£×£Â£Ã¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î·èÄê¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¦¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂåÉ½¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡á¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥³¥ì¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡á¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ð¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡á¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤é¼çÎÏ¤Î°ìÉô¤¬ÊÝ¸±ÌäÂê¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢¿·µìº®À®¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡££±£³Ç¯¡¢£±£·Ç¯¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç±¦¥Ò¥¸¤Î²óÉü¤â½çÄ´¤Î¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï£µ·î£²£´ÆüÁ°¸å¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££²·î£±£²Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¡£Æ±£²£±Æü¤Ë£¶£°Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤Ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ïº£µ¨¤â¤¹¤Ç¤ËÂçË»¤·¤À¡£