【おにぎり・寿司スーパーセール】 3月5日～3月7日（5時～11時） 開催

セブン‐イレブン・ジャパンは、本日3月5日から3月7日の5時から11時まで、3日間・時間限定で、税別359円以下のおにぎり・寿司がお得になる「おにぎり・寿司スーパーセール」を開催する。

本セールは、新生活の朝を応援する「朝セブン」（1日のはじまりがしゃんとする、気持ちのスイッチが入る習慣）の一環として実施される朝限定のセール。また、おむすびのてっぺんと中具の2カ所に具材を盛り付けることで、ひと口目から具材のおいしさが口いっぱいに広がる「旨さ相盛おむすび」もリニューアルされる。持ち運びにも便利なフィルム包装になって、外出先などのさまざまなシーンで手軽に食べられる。3月3日から「旨さ相盛おむすび高菜と明太子」と「旨さ相盛おむすび卵黄と肉そぼろ」が登場。全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売される。

「おにぎり・寿司スーパーセール」開催概要

実施期間：3月5日～3月7日※3日間限定

実施時間：各日5時～11時※6時間限定

内容：対象の「おにぎり・寿司」の値引きセール

・～179円＊（税込193.32円）→100円＊（税込108円）

・180円＊（税込194.40円）～239円＊（税込258.12円）→150円＊（税込162円）

・240円＊（税込259.20円）～359円＊（税込387.72円）→200円＊（税込216円）

対象商品：税別359円以下のおにぎり・寿司

※360円＊（税込388.80円）以上のおにぎり・寿司は対象外です。

※北海道を除く全国で実施となります。

【注意事項】

※冷凍ケース内のおにぎり・寿司は対象外です。

※セブン‐イレブン標準価格（税別）からの値引きとなります。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税別）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税別）からの値引きとなります。

※「エコだ値」はセール値引き後価格（税別）からの値引きとなります。ただし、「エコだ値」◯◯%引きはセール値引き前の税抜価格を基準として計算いたします。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品名・価格・商品パッケージは異なる場合がございます。

※価格に＊マークが付いているものは軽減税率対象商品です。

※クーポンとの併用は可能です。

※セブンミール商品は対象です。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

持ち運びに便利なフィルム包装になって食べやすく！ 具材増量＆お得になった「旨さ相盛おむすび」（2品）

「旨さ相盛おむすび」シリーズは、ユーザーのニーズに応え、具材の盛り付けが最大の特長。おむすびのてっぺんと中具の2カ所に具材をたっぷりと盛り付けることで、どこから食べても具材のおいしさが口いっぱいに広がる。

【持ち運びにも便利なフィルム包装】

おにぎり専用容器から、フィルム包装に形態を変更。持ち運びにも便利で、外出先などのさまざまなシーンで手軽に食べられる。

「旨さ相盛おむすび高菜と明太子」

価格：289.44円

発売日：3月3日～順次

販売エリア：全国

高菜はごま油とラー油でしっかりと炒めて風味良く仕上げられている。高菜のほんのりとした辛みが7日間熟成させた旨みたっぷりの辛子明太子をひきたてる

「旨さ相盛おむすび卵黄と肉そぼろ」

価格：289.44円

発売日：3月3日～順次

販売エリア：全国

甘辛く味付けした鶏そぼろに卵黄ソースをトッピング。まろやかで濃厚な卵黄ソースが優しく包み込む

【担当者コメント】

忙しい朝を過ごすお客様を食の力で応援したい、という想いから本商品は誕生しました。ひと口目から具材が溢れる贅沢感を通じ、元気になれるきっかけをお届けします。私たちは今後も、立ち寄るだけで明日への活力が湧くような、暮らしに最も身近で頼れる存在を目指した企画を実施していきます。ぜひ新しくなった「旨さ相盛おむすび」を手に取り、前向きな1日のスタートを切っていただければ幸いです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。