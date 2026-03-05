最初はフルで揃えなくても大丈夫！ゴルフクラブは何種類あればいい？【これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK】

クラブとは

ボールを打つための道具です。
飛ばしたい距離により打つクラブは異なります。

ゴルフクラブは遠くに飛ばすことが目的のドライバー、グリーンの近くに運ぶことが目的のウッドやユーティリティー、アイアン、カップに寄せることが目的のウェッジ、カップに入れることが目的のパターに分かれています。

クラブは長いクラブほど遠くに飛ぶようになっているため、飛ばしたい距離によってクラブを使い分けします。

１回のラウンドで使えるクラブはパターを含めて１４本までです。初心者のうちは必要なクラブだけを持って行ってもいいでしょう。

女子のチェックポイント

●最初は半分のセットでもOK
● 男性は3番ウッド（スプーン）やミドルアイアンを持っていますが、アマチュア女性は以下のセットがお勧めです。

・ドライバー
・フェアウェイウッド（５番）
・ユーティリティー（６番）
・７番アイアン
・ピッチングウェッジ
・サンドウェッジ
・パター

