スコアブックが秘めるチームを強くする4つの役割とは【スコアラー豆知識/NPB監修】

スコアラーはやりがいのある仕事

スコアブックをつけるのは大変だけど、とてもやりがいのある仕事だ。監督やコーチがスコアを活用してチームが勝利を収 めれば、応援しているだけでは味わえない喜びが得られる。

スコアブックの役割

●数試合分を集計してモチベーションを高める。

打率や打点といった数字は、1試合だけではデータになりづらいが、一定期間の記録を集計することで意味を持ち始める。このデータを、練習に取り組むモチベーションにすることもできる。

●弱点を見つけて反省材料にする

ピッチャーならボールが先行し て、球数が多いといった弱点が見えてくる。こうした弱点が分かれば、コントロールを高めるなど、ピンポイントで練習に取り組める。

●打球からバッターの傾向を分析する

フライが多い、ゴロが多いといったことから、打順だけではわからない打者のバッティング傾向がわかる。

●吹き出しを入れると見返すときに便利

「ファインプレイ!」や「惜しい!」など吹き出しを入れておくと、スコアブックが生き生きしてくる。プレイをイメージしやすく、見返 すときに役立つ。

