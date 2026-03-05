山本舞香、深夜の“意味深投稿”にファンも反応 夫・Hiroと身を寄せ合う
俳優の山本舞香（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル、Hiro（32）との2ショットを投稿した。
【写真】2人で身を寄せ合い…意味深な内容となっている山本舞香の投稿
MY FIRST STORYは2月26日に「充電期間」として活動休止を発表している。今回の投稿に文章はなく、ライブ会場で自身とHiroがステージを見つめる後ろ姿を映したモノクロショットだけを掲載。広い会場の中で2人が身を寄せ合っている。
深夜2時すぎの“意味深投稿”にファンからは午前9時現在で4万件の「いいね！」が送られている。
2人は山本の27歳の誕生日である2024年10月13日に結婚を発表していた。
【写真】2人で身を寄せ合い…意味深な内容となっている山本舞香の投稿
MY FIRST STORYは2月26日に「充電期間」として活動休止を発表している。今回の投稿に文章はなく、ライブ会場で自身とHiroがステージを見つめる後ろ姿を映したモノクロショットだけを掲載。広い会場の中で2人が身を寄せ合っている。
深夜2時すぎの“意味深投稿”にファンからは午前9時現在で4万件の「いいね！」が送られている。
2人は山本の27歳の誕生日である2024年10月13日に結婚を発表していた。