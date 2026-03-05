内田洋行が４日ぶり反発、上期大幅増収増益と配当予想の増額修正を好感

内田洋行<8057.T>が４日ぶりに反発している。４日の取引終了後に発表した１月中間期（２５年７月２１日～２６年１月２０日）連結決算が、売上高１７４０億８１００万円（前年同期比４２．９％増）、営業利益５４億８１００万円（同５１．５％増）、純利益４８億９４００万円（同７８．４％増）と大幅増収増益で着地したことに加えて、期末一括配当予想を６０円から６６円へ引き上げたことが好感されている。



ＧＩＧＡスクール構想に基づく１人１台端末の更新時期を迎え、今期が最需要期を迎えていることに加えて、学校施設案件で大型の新築・改修案件の増加や、大学での理工系人材拡充のための整備予算の増加に伴う獲得が増えていることが貢献。また、大手企業を中心に社員間のコミュニケーション活性化のためのシステムで大型案件を獲得したことや、会議室運用支援サービスの利用契約数が順調に伸長したことも寄与した。



なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高４１８０億円（前期比２４．０％増）、営業利益１５４億円（同２６．５％増）、純利益１０８億円（同９．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS