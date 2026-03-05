5日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比5.0％減の1011億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％減の664億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ <2253> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> が新高値。東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が12.39％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> が10.25％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が9.14％高、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> が8.43％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株女性 <1652> が8.26％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は8.46％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は7.44％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は5.34％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.59％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は3.43％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2099円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金281億400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均364億5700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が141億7700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が45億8200万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が35億3800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が33億2500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が30億6500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

