イランが行っているアラビア半島にある米軍の基地や施設に対する攻撃は、通信やレーダー、情報収集装置を標的にしていることがわかった/CNN

（CNN）中東アラビア半島にある米軍の基地や施設へのイランの攻撃は通信やレーダー、情報収集装置を標的にしており、米軍の外部との接続を遮断することを目的としているようだ。CNNが行った60を超える基地の衛星画像の分析で明らかになった。

米国とイスラエルがイランへの空爆を開始して以来、イランはイラク、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）にある米軍の基地や施設を攻撃している。

CNNの分析では、攻撃はイランに最も近い基地や施設に集中しており、少なくとも9カ所で被害が発生した。攻撃を受けた四つの基地はクウェートにある。

攻撃の様子をとらえた映像からは、イランは主に比較的安価な自爆型のドローン（無人機）を使用していることがうかがえる。

CNNは2日、クウェートのシュアイバ港にある小規模な軍事施設への攻撃で米兵6人が死亡したと報じた。

米ジェームズ・マーティン不拡散研究センターの研究員、サム・レア氏が分析した衛星画像では、カタールのウム・ダハルにある米国製の早期警戒レーダーシステムにも被害があったことが示されている。

レア氏によると、遠方の物体を検知するフェーズドアレイレーダーAN/FPS-132が設置されている主要な建物の画像では、損傷したレーダーの一部が落ち、消火活動の水が流れていることが確認できるという。カタール政府が負担したこのシステムの導入費用は10億ドル（約1570億円）を超える。損傷の程度は不明だ。

バーレーンの米海軍施設にある幅約12メートルの二つの衛星通信パラボラアンテナも損傷した。軍事研究者によると、主要なシステムが破壊されたことで通信の能力とスピードは大幅に低下するという。