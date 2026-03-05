◆姫路競馬３日目（３月５日）

《小牧 太》

最終レースを勝ち４７勝。タンタンドル（７Ｒ）に力が入る。「まだ良化途上だが、メンバー的にチャンスはある」（◎）。イザグリーンライト（１１Ｒ）は「強い相手にどこまで迫れるか」（○）。サクラトップセラー（３Ｒ）とヤマトフェイス（９Ｒ）は「上位を目指して」（△）。

《下原 理》

２７勝。エイシンカルナボン（６Ｒ）で勝利を意識。「能検に乗ったが、早く仕上がりそうな感じだった」（◎）。アオユウスター（１２Ｒ）は「条件的によさそう」（◎）。エイシンハリアー（１１Ｒ）も「１番枠が気になるぐらい」（◎）。エギエネス（４Ｒ）は「勝ち上がりでどこまで」（○）。スマートキングダム（９Ｒ）も「展開ひとつ」（○）。ラプスドール（８Ｒ）は「最後が甘くなるので気をつけたい」（○）。アタックチャンス（５Ｒ）は「きっかけまち」（△）。

《杉浦 健太》

１７勝。グランサントル（２Ｒ）に好感触。「能検の動きがよかった。決めたい」（◎）。ピックプリンサ（９Ｒ）は「前走のように気分よく行けたら」（◎）。ダイボウケン（４Ｒ）も「すんなり行けたら」（◎）。ハイレジリエンス（７Ｒ）は「立ち回りひとつで」（○）。グランディーヴァ（３Ｒ）も「叩き２走目で」（○）。スナークダヴィンチ（１１Ｒ）は「ロスなく立ち回りたい」（○）。

《小谷 哲平》

１勝追加で１６勝。お薦めはハイライフ（６Ｒ）で「ゲートも決まるようになり、前、前で運べるようになった」（◎）。バウチェイサー（１１Ｒ）は「楽にハナを切るのがベスト」（○）。ローザーブルー（３Ｒ）も「調子はいいので前、前でレースできたら」（○）。エイシンサイネリア（２Ｒ）は「前走は（スタートで）つまずいた。前に行ければ変わっていい」（○）。

《笹田 知宏》

１勝加算で１０勝。期待のハツナギ（６Ｒ）は「先行して止まっているイメージ。今後につながるレースをしてみたい」（◎）。

《土方 颯太》

１勝を加え８勝。エンジェルモモ（５Ｒ）に気合。「姫路開催に入ってから調子がいい」（◎）。ヒャクモノガタリ（１２Ｒ）は「８２０メートル戦で勝利を挙げているので距離は問題ないが、叩いてからかも」（○）。

《川原 正一》

８勝。ポリクシニーズ（９Ｒ）に手応え。「休み明けだが、降級したしチャンスはある」（◎）。

《新庄 海誠》

６勝。コンダクト（５Ｒ）に前進を見込む。「ゲートを決めたい」（◎）。コントリビュート（１２Ｒ）も「調子は変わりないし、最後までしっかり走る」（◎）。ワカギミ（４Ｒ）は「抜け出すとやめてしまう面があるので考えて乗りたい」（○）。ハワイアンセーラ（２Ｒ）も「前走は収穫のある内容だった」（○）。

《大山 真吾》

１勝を挙げ６勝。コモリボルダー（１０Ｒ）に大駆けムード。「スタート勘がいい。８００メートル戦はよさそう」（◎）。マエマエ（７Ｒ）も「能検の動きはよかった」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触