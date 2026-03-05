【不動産業界 噂の現場】

好調続く「不動産市場」に転換期が到来？ 総売り上げの8割が大手だけに…

東急目黒線武蔵小山駅（東京都品川区）から歩いて数分の場所で地上げ目的の放火事件が発生した。まるでバブル期の地上げ屋が舞台に戻ってきたかのようだと世間を震撼させている。

警視庁は、港区赤坂の不動産会社員ら6人を現住建造物等放火未遂などの疑いで逮捕。主犯と目される容疑者は地上げの責任者で、立ち退き交渉が難航していた65歳男性の自宅外壁にガソリンをまいて放火。さらに20日後には、自社が管理する隣接アパートにも再び火をつけた。報道によると、実行役には総額約100万円の報酬が支払われていたという。主犯が勤めているとされる会社は、都内の地上げ現場でたびたび耳にする名前だった。

バブル期には、土地を求める地上げ屋が引き起こす事件が社会問題化した。今回のような放火だけでなく深夜の騒音、ダンプカーが民家に突っ込むといった事件もあった。

一見すると今回の事件も、その延長線上にあるように映る。しかし、あの時代と今とでは根本が違うという指摘もある。

「バブル期の地上げは、土地そのものが投機の対象だった。買い占め、転がし、売り抜けの連鎖で濡れ手で粟の大儲けができた。だから資金に余裕があり、まずは札束で頬を張るのが基本だった。派手な事件を起こすのは、見よう見まねで参入した『にわか』が多かった。それが今は余裕を失ったのか、人間が軽いのか、実績がある会社の人間がなぜこんなあからさまな手段に出たのか理解に苦しむ」

バブル期を知る古参不動産会社の代表は、そう首をかしげる。

事件があった武蔵小山の坪単価はこの10年で2倍近くに高騰しており、事件の現場でも6階建てのファミリー向けマンションの計画があったと報道される。

不動産ブローカーは語る。

■マンションブームで地上げ屋が跋扈する

「令和になって地上げが活発になった背景には、マンションブームがある。首都圏では供給不足が常態化し、2025年の新築マンション供給戸数は過去最少となる見込みだといわれている。東京・首都圏への一極集中は強まっていて、若い世帯を中心に『便利な場所に家を持ちたい』といわれている。欲求がかつてなく積み重なっている。その需要が、限られた土地をめぐる用地仕入れ競争を激化させ、地上げ屋が跋扈する背景にある」

家を持ちたいという若いファミリーの切実な欲求がある一方で、長年住み慣れた場所で今の暮らしを守りたいという高齢者も少なくない。どちらも、ごく当たり前の人間的な願いが衝突しているわけだ。

生活の利便性を求める欲求が、誰かの日常を脅かす摩擦の燃料にもなる。マンションブームの映す影から目を背けてはいけない。

（ニュースライター・小野悠史）