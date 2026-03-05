スピードスケート女子の高木美帆選手（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４日、世界選手権（５日開幕）を最後に現役引退の意向を表明したことを受け、地元・北海道幕別町の関係者らからは、ねぎらいの声が聞かれた。

飯田晴義町長は「世界の第一線でこれだけ頑張ってきたことは、町民としても非常にうれしく感じたし、勇気も感動もいただいた」と話した。そして、競技に真剣に取り組む姿勢が「子どもたちにも勇気を与えてくれる見本になっていた」とし、「『長い間お疲れさまでした、ありがとう』と言いたい。まずは最後の大会を頑張ってもらいたい」と語った。町としては、本人とも話した上で、高木選手をたたえる何らかの取り組みを行う考えだ。

高木選手が昔から家族で訪れていた町内のすし店「竹葉寿司（ずし）」の杉山雪男さん（８０）は、「びっくりしたが、頑張ったから最高のスケート人生ではないか。応援できて最高だった。次も色々していくと思うが、悔いのない人生を歩んでもらえればうれしい」と話した。

また、帯広南商業高校スケート部時代の恩師、東出俊一さん（６９）は、五輪で計１０個のメダル獲得という偉業とともに、高木選手の人間性を高く評価。「オリンピックに出てからずっと、アスリートのかがみとして精いっぱいやってきたと思う。お疲れさまと言うだけです」と述べた。