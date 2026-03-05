僕青・安納蒼衣、全員選抜への決意と複雑な心境「どういう感情なのかわからない」
結成３周年のアニバーサリーシングルは20人が一丸となって挑む。
3月1日、アイドルグループ・僕が見たかった青空（略称：僕青）が6月に発売する８枚目シングルの選抜発表を開催した。今回は現地観覧に加えて、YouTube公式チャンネルの生配信など多くのファンが緊張の瞬間を見守った。
◆デビュー以来の全員選抜に大粒の涙
僕青は2枚目シングル以降、シングルごとに選抜制を導入。表題曲やメディア活動をしていく選抜の「青空組」と、定期公演をメインに活動する「雲組」の２つチームに分かれて活動してきた。そのなかで、今作はデビューシングル「僕が見たかった青空」以来となる全員選抜を採用。メインメンバーは、前作「あれはフェアリー」に続き、金澤亜美が務めることが発表された。
リーダーの塩釜菜那は表題曲の歌唱メンバーとして20人の名前が呼ばれると、大粒の嬉し涙を流していた。「私はこのグループが素敵だなと思うところは、メンバー全員が僕青のことが好きで、僕青のために頑張ろうと思ってくれている気持ち。これから勝負していくのは今存在しているたくさんのアーティストさんたちだと思っているので、私たちも肩を並べて戦えるグループになれるように頑張りたい」と決意を語った。
◆全員選抜でも選抜でも同じくらい複雑だった
日刊SPA！では雲組の密着連載「あの日夢見た雲組」を掲載しているが、約２年半ぶりに雲組楽曲のないシングルとなりそうだ。今回の発表を受け、青空組を目指して奮闘していたメンバーは何を感じたか。７枚目シングルで雲組を経験した安納蒼衣に心境を聞いた。
――率直に、今回発表をどんな気持ちで聞いていましたか。
安納蒼衣（以下、安納）：表題曲のメンバーがひとりずつ呼ばれていって、途中から人数が多くなってメンバーがざわつき始めて、「これはまさか!?」と。もともとメンバーとしては、いつか全員で表題曲をまた歌いたいという思いがあって、私もそういう希望を少し抱きながら座っていました。
――ご自身の名前を呼ばれた時点ではどんな気持ちでしたか。
安納：うれしいのかな。ちょっとまだ発表されたばっかりで曖昧なんですけど。
――曖昧というと、複雑な部分もあるのでしょうか。
安納：どういう感情なのかわからないです。今回も選抜制でまた雲組として活動するってことになったとしても、同じぐらい複雑だった気がしています。
◆少人数ならではの雲組から20人での歌唱
――ファンの方に「ずっと見ててね」と発信されてきた安納さんですが、今回の全員選抜はどう捉えてほしいですか。
安納：私は7枚目シングルで雲組に移動しました。（持永）真奈ちゃんが卒業してから9人体制になって、大変だったけど少人数ならではのステージっていうのもすごくあったなと感じます。雲組公演は、近い距離で好きなメンバーの新しいポジションや歌割りを見られるからこそ、もっと応援したくなるというか。今回は20人での歌唱だから、個々のメンバーが見つけづらいなと感じることがあると思うんですけど、どうやって視線を惹きつけるかが課題ですね。20人が作る僕青の新しい姿を期待して応援してもらえたら嬉しいです。
――発表後、メンバー間ではどんな会話をしていました？
安納：グループ結成３周年で節目のアニバーサリーシングルという発表だったので、あらためて僕青として向上心とか、初心忘れずに頑張っていこうと話し合いました。
――このあとすぐに握手会ですが、今の心境は？
安納：皆さんがどう思ってるんだろうっていうのが気になりますね。まったく想像がつかないから。きっと喜んでくださる方もいれば、心配してくださる方もいるから、どういうふうに答えることが幸せになってもらえるかなっていうのを考えています。とにかく雲組公演で見つけて、期待してくれているファンの方をがっかりさせないようなパフォーマンスをしたいと思っています！
【僕が見たかった青空】
2023年6月15日に結成したアイドルグループ「僕が見たかった青空」（通称「僕青」）。7枚目シングル「あれはフェアリー」が発売中。6月3日（水）には結成3周年を迎えるタイミングでアニバーサリーシングルとして8thシングルがリリースされることを発表。3月29日（日）KANDA SQUARE HALL（東京）を皮切りに、6都市を回る「僕が見たかった青空 全国ツアー2026」や、6月20日（土）には河口湖ステラシアターにて「結成3周年記念 僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」の開催も決定した。最新情報は公式HPをチェック
＜取材・文／吉岡 俊 撮影／星 亘（扶桑社） 選抜発表写真提供／Ligareaz Management＞
