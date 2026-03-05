BTS、7人のシルエット公開 約3年9ヶ月ぶり“完全体”カムバックステージのトレイラー＆キーアート
7人組グループ・BTSが、21日午後8時に韓国・ソウルの光化門広場で兵役復帰後初となる約3年9ヶ月ぶりの“完全体”カムバックイベント『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を行う。それに先立って、トレイラーとキーアートが5日、公開された。
【動画】3年9ヶ月ぶりの完全体カムバックまであと少し！トレイラー公開
同イベントはNetflixで生中継され、ニューアルバム『ARIRANG』のリリースを記念した特別なパフォーマンスとなる。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人が、再びグローバルなステージに集結する。
今回公開されたのは、カムバックライブ配信のトレイラーとキーアート。7人のシルエットが浮かび上がる待望のカムバックとカムバックライブへの期待感が高まるビジュアルとなっている。
【動画】3年9ヶ月ぶりの完全体カムバックまであと少し！トレイラー公開
同イベントはNetflixで生中継され、ニューアルバム『ARIRANG』のリリースを記念した特別なパフォーマンスとなる。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7人が、再びグローバルなステージに集結する。
今回公開されたのは、カムバックライブ配信のトレイラーとキーアート。7人のシルエットが浮かび上がる待望のカムバックとカムバックライブへの期待感が高まるビジュアルとなっている。