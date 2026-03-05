実家の母が「節約のために」と冬でもエアコンをつけず、厚着だけで過ごしています。その結果、電気代は『月4000円台』ですが、健康面が心配です。光熱費と健康、どちらを優先すべきなのでしょうか？

冬場の節約効果と電気代の実情

冬の電気代は暖房使用の有無によって大きく変わります。エアコンや電気ヒーターを頻繁に使用すれば、月1万円を超える家庭も珍しくありません。その点、暖房をほとんど使わずに月4000円台に抑えられているのは、確かに節約効果が出ているといえるでしょう。

ただし、電気代の平均は住環境や地域、契約アンペア数によって異なります。戸建てで部屋数が多い場合や寒冷地では、一定の暖房費は必要経費と考えるべきケースもあります。単純に「安い＝良い」とは言い切れず、生活の質や安全性も含めて総合的に判断することが重要です。



高齢者が寒さを我慢するリスク

高齢者にとって冬の寒さは想像以上に大きな負担です。室温が低い状態が続くと、血圧が急上昇し、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるといわれています。特に入浴時やトイレへの移動時など、急激な温度変化による「ヒートショック」は命に関わる問題です。

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所によると、2011年の1年間で約1万7000人もの人々がヒートショックに関連した入浴中急死をしているという結果もでています。

また、寒い室内では体温が下がり、免疫力が低下しやすくなります。風邪や肺炎をきっかけに体力が落ち、そのまま寝込んでしまうケースもあります。医療費や介護費が発生すれば、結果的に家計への負担は電気代の節約分を上回る可能性も否定できません。



光熱費と健康を両立させる工夫

光熱費と健康は二者択一ではなく、工夫次第で両立が可能です。例えば、エアコンの設定温度を20度前後に抑え、サーキュレーターで空気を循環させれば効率よく暖められます。断熱カーテンやすきまテープを活用することで、暖房効率は大きく向上します。

さらに、電気料金プランの見直しや省エネ家電への切り替えも有効です。自治体によっては高齢者世帯向けの光熱費補助制度が用意されている場合もあります。無理に我慢するのではなく、「賢く使って抑える」発想へ転換することが、安心につながるでしょう。



家族としてできるサポートとは

実家の親が節約を優先する背景には、「子どもに迷惑をかけたくない」という思いがあることも少なくありません。そのため、単に暖房使用を勧めるだけでなく、家計状況を一緒に確認し、安心材料を示すことが大切です。必要であれば、毎月一定額を光熱費として援助する方法も検討できます。

また、室温計を設置し、18度未満にならないよう目安を共有するのも効果的です。感覚だけでは寒さに慣れてしまい、危険な温度でも気づかないことがあります。家族が定期的に声をかけ、体調や住環境を気にかけること自体が大きな支えになります。



節約よりも「安心して暮らせる環境」を優先に

電気代を月4000円台に抑える努力は立派ですが、健康を損なってしまっては本末転倒です。特に高齢者の場合、寒さによる体調悪化は命に直結する可能性があります。

光熱費は削減対象であると同時に、生活を守るための必要経費でもあります。無理な我慢ではなく、省エネ対策や家族の支援を組み合わせながら、安心して冬を過ごせる環境づくりを優先することが大切です。



