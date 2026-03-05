²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ÏÌô¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡ÄŽ¢¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¸ú²Ì¤ÏÁÛÁü°Ê¾åŽ£³°»ñ·Ï»º¶È°å¤¬·ã¿ä¤·¤¹¤ë"¿À¥¢¥¤¥Æ¥à"
¢£²ÖÊ´¾É¤ÏÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤ë
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£»º¶È°å¤ÎÉð¿À¤Ç¤¹¡£½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È»º¶È°åÌÌÃÌÃæ¤Î»¨ÃÌ¤ÇÁý¤¨¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²ÖÊ´¾É¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±ÉÂ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÖÊ´¾É¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡ÈÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡É¼À´µ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¥¯¥é¥¤¥¨¥ó¥È´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥¿¥Õ¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ËËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤ä¿çÌ²¾ã³²¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£·î¤Ï¡¢³°»ñ·Ï»º¶È°å¤Î»ä¤¬¡¢²ÖÊ´¾É¤ò¤É¤¦ÀïÎ¬Åª¤Ë´ÉÍý¤¹¤Ù¤¤«¤ò¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤È¶¦¤Ë¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢²ÖÊ´¾É¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÌó42.5¡ó¤¬²ÖÊ´¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´Ä¶¾Ê¡¢2022¡Ë¤¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Ç²ÖÊ´¾É¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤Î³ä¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³µ¤Í50¡ó¤Ï²ÖÊ´¾É¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È
»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¤ÃÏ°è¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ËÜ½£¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥®¡¦¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½Ü¤Ç¡¢º£¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÂÐ½è¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ë·ç¶Ð¡Ê¥¢¥Ö¥»¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥à¡Ë¤Ï3.6¡ó¡¢½Ð¶Ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀÄã²¼¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥à¡Ë¤Ï35.9¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼Â´¶¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ë·ç¶Ð¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥à¤Ï¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ËÆ±´¶¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤¬»Å»ö¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Àµ¤·¤¤ÂÐºö¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉ¡µÍ¤Þ¤ê¡×¤Ë¤è¤ë±£¤ì¿çÌ²ÉÔÂ
1¤Ä¤á¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¿çÌ²¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È³èÆ°»þ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ëÉ¡¿å¡¢É¡µÍ¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜÅª¤Ê¾É¾õ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÉ¡µÍ¤Þ¤ê¡ÊÉ¡ÊÄ¡Ë¤òÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£É¡¤¬µÍ¤Þ¤ì¤Ð¡¢Ìë´Ö¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£Ç¾¤¬½½Ê¬¤Ê»ÀÁÇ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿¼¤¤Ì²¤ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄ«¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±£¤ì¿çÌ²ÉÔÂ¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÎÂÑ¤¨Æñ¤¤Ì²µ¤¤È½¸ÃæÎÏÄã²¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËýÀÅª¤ÊÉ¡µÍ¤Þ¤ê¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤Ü¡¼¤Ã¤È¤¹¤ë»ÀÁÇÉÔÂ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï½¸ÃæÎÏ¤òË¸¤²¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ï»ä¤¿¤Á¤òÆüÃæ¤âÇº¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉûºîÍÑ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¼ç¼£°å¤ËÁêÃÌ¤ò
2¤Ä¤á¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¼£ÎÅÌô¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¹¢¤Î´¥¤¤ä°Û¾ï¤ÊÌ²¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤¬Ç¾¤ËºîÍÑ¤·¡¢³ÐÀÃ¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ò¥¹¥¿¥ß¥ó¤ÎÆ¯¤¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤ÏÌ²µ¤Åù¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½¸ÃæÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¡¦ºî¶ÈÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¾õÂÖ¡Ê¥¤¥ó¥Ú¥¢¡¼¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤Åù¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢±¿Å¾Ãæ¤ËÃí°ÕÎÏ»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÌ²¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È²á¿®¤»¤º¡¢±¿Å¾¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¡¢¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Âè2À¤Âå°Ê¹ß¤Î¿·¤·¤¤¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤Û¤É¡¢¥¤¥ó¥Ú¥¢¡¼¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò¼ç¼£°å¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡¤É¤ÎÌô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤Î»þ´ü¤ËºÇ¤âÂ¿¤¤²ÖÊ´¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ÎÌô¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÌô¡Ê¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óºÞ¡Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¸ú¤¤¤ÆÌ²µ¤Åù¤ÎÉûºîÍÑÅù¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¿·¤·¤¤Ìô¤Û¤É¤è¤¯¸ú¤¯¸«¹þ¤ß¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢ÉûºîÍÑ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²¿¤¬¼«Ê¬¤Ë¸ú¤¯¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°û¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤È¡Ê»î¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Ìô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤À¤È¸ú¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤äÉûºîÍÑ¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»î¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¡È¹ç¤¦¡É²ÖÊ´¾ÉÌô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌô¤òËèÇ¯¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é°û¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢°û¤àÆü¤ä°û¤Þ¤Ê¤¤Æü¤òÀß¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü°û¤à¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÅÙ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬²ÖÊ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤²ÖÊ´ÎÌ¤Ç¤âÂÎ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê°å³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢ïçÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Ï¡¢°ìÅÙ²Ð¤¬¤Ä¤¯¤È¡Ê´¶ºî¤¬¿Ê¤à¤È¡ËÄÃ²Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë2·î¾å½Ü¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¾¯¤·ÌÜ¤¬¤«¤æ¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÆâÉþ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Î²÷Å¬¤µ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤êº¢¡¢¾É¾õ¤¬·Ú¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òÍÞ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥é¥¯¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯°û¤ß»Ï¤á¤Æ¡¢ËèÆü°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¢¡Ö»ÔÈÎÌô¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Â¾¤Ë¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»ÔÈÎÌô¤ÇºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅú¤¨¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤½¤Î»ÔÈÎÌô¤È½èÊýÌô¤Ç¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬ÎÌ¡Ê¸ú¤¯¤È¤µ¤ì¤ëÌôºÞÀ®Ê¬¤¬1¾û¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤Ø¤Î¹ÍÎ¸¤«¤é¡¢»ÔÈÎÌô¤Ç¤ÏÍ¸úÀ®Ê¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¥·¡¼¥º¥óÃæËèÆü¡Ê60¡Á90Æü¡Ë°û¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÔÈÎÌô¤è¤ê¤â½èÊýÌô¤ÎÊý¤¬·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç3³äÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿Ç»¡ÎÁ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¥È¡¼¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤Ï°Â¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¿Ç»¡¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Âç¤¤¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢££¡ÖºßÂð¶ÐÌ³¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö²ÖÊ´¾É¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¡¢»ä¤Ï¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö²ÖÊ´¾É¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤«¤é½Ð¼Ò¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤ëÎ®¤ì¤Î»þ¤Ë¿ô¼Ò¤Ç¿ô·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ë·ç¶Ð¤äºßÂð¶ÐÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢É¸½àÅª¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉ¤ò²áÉÔÂ¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°²½¤·Â³¤±¤ë¤Û¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¤¿¤á¤ÎµÙ¿¦¤äºßÂð¶ÐÌ³¤ò»º¶È°å¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Þ¥¹¥¯¤È¥´¡¼¥°¥ë¤Ï»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤ÏÌô¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÖÊ´¤òÂÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¼×ÃÇ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤ÈÆ±¤¸ÇøÏª´ÉÍý¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÁõÃå¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÅ¬ÀÚ¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ¡¤Ø¤Î²ÖÊ´¤ÎË½ÏªÎÌ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ÇÌó1¡¿3¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥Þ¥¹¥¯¡ÊN95¥Þ¥¹¥¯Åù¡Ë¤Ç¤ÏÌó1¡¿6¤Þ¤Ç¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð½üµîÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÜ¤Î¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥°¥ë¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢»ÈÍÑ¤ËÄñ¹³´¶¤ò¼¨¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¤Î²ÖÊ´¾ÉÍÑ¥á¥¬¥Í¤Ï¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤òÌó65¡ó¤â¸º¾¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ²÷´¶¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬½¸ÃæÎÏ¤òºï¤°¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Ï¥á¥¬¥Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÖÊ´¥¬¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µ¢Âð¸å¤¹¤°¤ÎÀö´é¤ÇÌë´Ö¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òËÉ¤°
°áÎà¡¢ÆÃ¤Ë²ÖÊ´¤ÎÉÕÃå¤¬Â¿¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤âÂÐºö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ëÀ½¤è¤ê¤âÌÊ¤ä²½³ØÁ¡°Ý¡Ê¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡ËÀ½¤ÎÊý¤¬¡¢²ÖÊ´¤ÎÉÕÃå¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Ã¡¤¯¤³¤È¤ÇÍÆ°×¤Ë²ÖÊ´¤¬Íî¤Á¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à²ÖÊ´ÎÌ¤¬¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¢Âð¸å¤¹¤°¤ÎÀö´é¤Ï¡¢´é¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÊ´¤òÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ìë´Ö¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°Ê¾å¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²ÖÊ´¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¾ÉÎÅË¡¡Ê¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¼£ÎÅ¡Ë¤Ç¤¹¡£º¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¸º´¶ºîÎÅË¡¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÀå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¤¬¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ´ü´Ö3¡Á5Ç¯¤ÇÌó8³ä¤Î¿Í¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢»ä¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÊ´¾É¤ÏÂÎ¼Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÉÍý²ÄÇ½¤Ê¼À´µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³§ÍÍ¤¬¤³¤Î½Õ¤â·ò¤ä¤«¤ËÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥
¡¦Vandenplas O, et al. Impact of rhinitis on work productivity: A systematic review. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018
----------
Éð¿À ·òÇ·¡Ê¤¿¤±¤¬¤ß¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë
°å»Õ
°å³ØÇî»Î¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡¢BMW¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³ØÆüËÜ¹»¡¢¥¢¥É¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Æ¥¹¥é¡¢S&P¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê³°»ñ·Ï´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ç¯´Ö1000·ï°Ê¾å¤Î·ò¹¯ÁêÃÌ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£Æ¯¤¯¿Í¤Î¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¡×¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¼êÅÁ¤¦¡£2014Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¶¨²ñ¤òÀßÎ©¤·¡¢¡ÖÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¾å¼ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¡×¡¢¡ÖÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼êË¡¡×¤Ê¤É¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¿¦¾ì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾Ã¤¨¤ë ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ä¡ØÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë7¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¡Ø³°»ñ·Ï¥¨¥ê¡¼¥È1Ëü¿Í¤ò¤ß¤Æ¤¤¿»º¶È°å¤¬¶µ¤¨¤ë ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¿Í¤Î½¬´·¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Æ¯¤¯¿Í¤Î¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌµÎÁAI¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö»º¶È°åDrT¡×¤ò±¿±Ä¡£
----------
¡Ê°å»Õ Éð¿À ·òÇ·¡Ë