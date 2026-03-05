子どもが生まれてから、洗濯回数が増えたせいか水道光熱費が『月1万円』ほど上がりました。家族が増えたと考えれば妥当なのでしょうか、それとも見直しが必要なレベルなのでしょうか？

子どもが生まれると水道光熱費はどれくらい増える？

子どもが生まれると、洗濯回数が増えるだけでなく、入浴やシャワーの回数、エアコンの使用時間なども自然と増加します。特に赤ちゃんがいる家庭では、衣類やタオルをこまめに洗う必要があるため、水道代と電気代の両方が上がりやすい傾向にあります。

一般的に、世帯人数が1人増えると、水道光熱費は月5000円～8000円程度増えるケースが多いとされています。ただし、使用状況や住んでいる地域、季節によって差が出るため、一概にいくらとは断言できません。月1万円の増加はやや高めではあるものの、冬場の暖房費や乾燥機の使用が重なれば十分起こり得る金額といえるでしょう。



洗濯回数の増加が家計に与える影響

アクア株式会社によると、縦型洗濯機1回あたりの水道代は約25円、電気代は約2年、ドラム式洗濯機の水道代は約14円、電気代は約1.5円です。仮に1日1回だった洗濯が2回に増えた場合、1ヶ月で1000円～1600円程度の負担増になる計算です。

しかし実際には、洗濯機の容量を超えないよう少量で回すことが増えたり、乾燥機能を使用したりすると、さらに電気代が上乗せされます。特に電気式乾燥機は消費電力が大きく、使用頻度が高いと月数千円の差が生じることもあります。

そのため、「洗濯回数が増えた＝数千円の増加」という単純な構図ではなく、使い方次第で負担は大きく変わる点に注意が必要です。



月1万円増は妥当？ 見直すべきポイントとは

月1万円の増加が妥当かどうかは、内訳を把握することで判断しやすくなります。電気代・ガス代・水道代それぞれの請求額を確認し、どの費目が特に増えているのかをチェックしましょう。

例えば、電気代が大幅に増えている場合は、エアコンの設定温度や乾燥機の使用頻度が影響している可能性があります。ガス代が増えている場合は、追いだきや入浴回数の増加が要因かもしれません。

使用量の増加が一時的なものか、今後も継続するものかを見極めることも重要です。赤ちゃん期だけ突出して高いのであれば、ある程度は必要経費と考えることもできます。



無理なくできる水道光熱費の節約アイデア

家族が増えたからといって、必ずしも大幅な支出増を受け入れるしかないわけではありません。例えば、洗濯はまとめ洗いを意識し、できるだけ容量に近い状態で回すことで効率が向上します。

また、乾燥機の使用を減らして自然乾燥を取り入れる、エアコンの設定温度を一度見直す、節水シャワーヘッドを導入するなど、小さな工夫でも年間では大きな差になります。

さらに、電力会社やガス会社の料金プランを見直すことで、使用量が増えても単価を抑えられる可能性があります。固定費の見直しは、子育て世帯にとって有効な家計改善策といえるでしょう。



増加は自然な面もあるが、内訳確認がカギ

子どもが生まれたことで水道光熱費が月1万円増えた場合、使用状況によっては十分起こり得る範囲です。ただし、そのすべてが「仕方のない出費」とは限りません。

まずは費目ごとの内訳を確認し、どこが増えているのかを把握することが大切です。必要な支出と見直せる支出を切り分け、無理のない節約を取り入れることで、家計への負担を抑えながら子育て期を乗り切りましょう。



出典

アクア株式会社 1回あたりの洗濯にかかる電気代や水道代ってどれくらい？計算例も含めて解説！

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー