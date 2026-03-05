ケンカした彼氏とその日のうちに仲直りするための行動９パターン
「ケンカ別れ」という言葉があるように、仲直りが上手くいかないと、ふたりの交際に決定的なダメージを与える場合があります。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「ケンカした彼氏とその日のうちに仲直りするための行動」をご紹介します。
【１】少し時間をおいてから「仲良くしよ」とスキンシップを求める。
「相手が落ち着いてから甘えるとうまくいく」（２０代女性）など、彼氏の怒りが収まってから使える仲直りテクといえそうです。怒りのピークのときは、イライラを助長してしまう恐れがあるので、言い合いのあと１時間ほど置いてみてはいかがでしょうか。
【２】「早く謝ってよ」と冗談っぽく言う。
「年下の彼氏にはコレで大丈夫（笑）」（３０代女性）など、彼氏に対してアネゴっぽい態度をとっている人にピッタリな仲直り方法といえそうです。ただし、完全に自分に非がある場合は、火に油を注ぐ結果になりかねないので気を付けましょう。
【３】ぬいぐるみを使って「機嫌直してー」とふざける。
「ケンカのときは女を使うべし！」（２０代女性）など、「かわいい彼女」をアピールして、空気を改善するケースです。「こんなにかわいい彼女を怒るなんて…」と彼氏が反省するくらい、無邪気な笑顔とぬいぐるみで迫りましょう。
【４】後ろから抱きしめて「好きだよ」と言う。
「『ごめん』って言えないなら、仲良くしたい気持ちを伝える！」（２０代女性）という声もあり、どちらかが謝るという形にこだわる必要はないのかもしれません。かわいく愛情を伝えることができれば、彼氏のイライラも自然と落ち着くのではないでしょうか。
【５】面白いことを言って笑わせて、それ以降は普通に接する。
「ケンカなんかバカらしい、と思わせればいい」（１０代女性）という意見もあり、他愛もないケンカの場合は、笑わせてその場の雰囲気を変えてもいいでしょう。ただし、「反省していない」と思われてしまう恐れもあるので、深刻なケンカの場合はやめたほうがいいでしょう。
【６】ケンカ後半で泣き、彼氏の怒りをおさめる。
「こっちが泣くと向こうは冷静になる」（２０代女性）という、ちょっと小悪魔な方法です。彼氏が感情的に怒鳴ったりしたときなど、事態を鎮静化するのに使うといいのではないでしょうか。ただし、毎回泣き落としだと「泣けば済むと思って…」と怒らせてしまう可能性があるので、注意しましょう。
【７】オムライスを作り、ケチャップで「ごめん」と書く。
「これをすると、すぐに仲直りできます」（２０代女性）という実践報告もあり、男心に訴えかける胸キュンテクといえそうです。ケチャップの「ごめん」がカギで、料理の出来はともかく、文字をかわいく書くことが重要です。いつもより大きめにオムライスを作りましょう。
【８】怒って帰ると見せかけて、彼氏の好物を買って戻る。
「帰ったと思わせて、一度ドキドキさせます（笑）」（２０代女性）という、心理的なアメとムチを使うケースです。ただし、あまり長い時間をかけると彼氏も部屋を出てしまい、仲直りのタイミングを逃す恐れがあるので、短時間で戻りましょう。
【９】言い合いの途中でも、彼氏がトイレに立ったら「ごめんね」メールを送る。
「口で言うのは難しいけど、メールなら簡単」（１０代女性）という意見もあり、メールは仲直りツールとしても使えるようです。彼氏がトイレに行っていれば、顔を見ずに気持ちが伝えられるのもポイントでしょう。泣き顔の絵文字なども使うと好印象かもしれません。
ほかにも「こうすればすぐ仲直りできる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
