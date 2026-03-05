「啓蟄（けいちつ）」とは、二十四節気のひとつで、冬の厳しい寒さの中で静かに過ごしていた自然が、少しずつ動き始める頃です。土の中で冬ごもりしていた虫たちが姿を現す季節とされますが、実際には天気や空気の変化もはっきりと感じられる時期。寒暖差が大きくなり、花粉の飛散が本格化し、低気圧の通過によって荒れた天気になることもあります。2026年の啓蟄はいつなのか、自然や気象の変化、そして暮らしとの関わりなど解説します。

啓蟄とはどんな季節？2026年はいつ？

「啓蟄（けいちつ）」は二十四節気のひとつで、2026年は3月5日です。「啓」はひらく、「蟄」は土の中にこもることを意味し、冬の間、地中で過ごしていた虫たちが目覚めて動き出す頃とされています。

二十四節気では、雪や氷が解け始める「雨水（うすい）」の次に訪れ、昼と夜の長さがほぼ等しくなる「春分（しゅんぶん）」との間の時期になります。寒さの名残を感じながらも、確実に春へ向かって季節が進むのが感じられる時期です。

二十四節気よりさらに細かい七十二候では、3月5日〜９日を「蟄虫啓戸（すごもりのむし とをひらく）」とし、小さな生き物の活動が始まる様子が表現されています。

虫が目覚めるのはなぜ？春のサイン

啓蟄という言葉から「急に虫が出てくる」と思われがちですが、実際には気温だけでなく地面の温度や日差しの変化が大きく関係しています。

春に向かって太陽の高度が上がると日照時間が長くなり、地面がゆっくりと温められていきます。地面の温度が上昇すると昆虫や両生類などの活動が始まり、自然界は冬の静けさから目覚めていきます。梅の花が咲き進み、菜の花が見頃を迎えるのもこの頃。また桜のつぼみもゆっくりと膨らみはじめ、春本番へ向けた準備が進んでいきます。まだ風は冷たい日があっても、足元の土や植物は着実に春を感じ始めています。

啓蟄の頃の天気の特徴

啓蟄の頃は、天気の変化が大きくなる時期でもあります。移動性高気圧と低気圧が日本付近を交互に通過するようになり、暖かな日と寒さが戻る日を繰り返す「三寒四温」の傾向が良く現れてきます。



また冬の冷たい空気と南からの暖かな空気のせめぎ合いが続き、上空の偏西風も強いため、低気圧が発達しやすい季節です。そのため、強い風やまとまった雨となり、いわゆる「春の嵐」となることもあります。地域によっては春一番が観測される可能性もあり、吹く風の強さから季節の移り変わりを感じることも増えていきます。



また、暖かな空気が流れ込む日は気温が一気に上がるため、一日の中でも体感の寒暖差が大きくなるのがこの時期の特徴です。



啓蟄の頃は、花粉も本格的に飛散します。特にスギ花粉がピークを迎え、晴れて気温が高く、風の強い日は飛散量が増える傾向があります。低気圧の通過後に乾いた風が吹く日や、気温が急に上がる日は花粉が舞い上がりやすく、症状が強く出ることもあります。天気予報で、気温や風の予想を確認しておくことも、花粉対策のひとつといえるでしょう。



また、朝晩は冬の冷え込みが残る一方、日中は上着がいらないほど暖かくなる日もあり、寒暖差によって体調を崩しやすい時期でもあります。脱ぎ着しやすい重ね着を心掛け、春コートやストールなどで上手に調整していきましょう。

春分へ向けて進む季節 日差しと空の変化

啓蟄を過ぎると、昼の時間は少しずつ長くなり、日差しにも春らしいぬくもりが感じられるようになります。空気の匂いや風のやわらかさにも変化が現れ、季節が前へ進んでいることを実感する頃です。



この先に待っているのは春分、そして桜の季節です。まだ寒さが戻る日があっても、自然は確実に次の季節へ歩みを進めています。小さな生き物の目覚めや空の表情の変化に目を向けながら、春の訪れをゆっくり感じてみてはいかがでしょうか。