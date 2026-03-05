２０２５年の新潟県内の外国人延べ宿泊者数（速報値）は８２万８８０人で、５２万８５３０人だった前年の確定値から５５・３％の大幅増となったことがわかった。

過去最多の更新は２年連続。冬季のスキー客らの増加が実績を押し上げ、全国屈指の伸び率となった。

観光庁が２月２７日に発表した宿泊旅行統計調査の結果に基づき県がまとめた。都道府県別では伸び率が鳥取県に次いで２位。延べ宿泊者数の多さは順位が二つ上がり、２２番目となった。

県国際観光推進課は、北海道や長野県と並ぶスノーリゾート地として認知度が高まり、首都圏から比較的訪れやすいことが増加の要因とみている。

国・地域別では、台湾が全体の３０％で最も多く、中国の１５％、香港の１１％、オーストラリアの８％が続いた。シンガポールやタイなど東南アジアも堅調だった。

外国人延べ宿泊者数は１９年まで上昇傾向だったが、コロナ禍で激減し、２１年には３万６７０人まで落ち込んだ。だが、その後は回復し、２５年は７月時点で約５８万人に達し、２４年全体を上回った。

同課の江川裕子課長は「『冬は新潟』と認知されてきたのではないか。オーバーツーリズム（観光公害）に配慮しながら、新潟ファンを増やしていきたい」と話している。

ガーラ湯沢は今冬２０万人突破

新潟県湯沢町の「ガーラ湯沢スキー場」では２月２７日、多くの外国人がスキーやスノーボードを楽しんでいた。

運営会社「ガーラ湯沢」によると、今冬の来場者数は２月２３日までに２０万１２５６人に達し、前年同期比で７％増加した。タイやインドネシアなどアジアからの利用客が多いという。

同社は、円安に加え、東京駅からガーラ湯沢駅まで新幹線で最短１時間１１分という交通利便性の高さも好調の要因とみている。

中舘博史・経営戦略部長（４９）は、「外国人は昨年より１割以上増えている実感がある」と語った。