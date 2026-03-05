ÊÆIT¶È³¦¡¢¹ñËÉ¾Ê¤Ë·üÇ°ÅÁÃ£¡¡¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯ÇÓ½ü½ä¤ê
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆIT¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ï4Æü¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë³«È¯¤ÎÊÆ¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯¤òÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë»ØÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬4Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¤Ê¤É¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦ÃÄÂÎÂ¦¤Ï½ñ´Ê¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡Ö³°¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¡×¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶ÛµÞ¸¢¸Â¤òÌ±´Ö´ë¶È¤ËÍÑ¤¤¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯ÇÓ½ü¤ÎÆ°¤¤¬¡¢·³¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÂ»¤Ê¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£