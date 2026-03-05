“軽”サイズの「ポルシェ!?」に反響多数！ “軽規格”超え「“1300cc”エンジン」搭載の「コペン」に「乗ってみたい」「めっちゃ好き」の声も！ ダイハツ”のクーペモデルCLS／STANCEMAGIC「COPERCHE 887 GT-K」とは
軽ベースとは思えない完成度！
2026年も「東京オートサロン2026」や「大阪オートメッセ」などのカスタムカーイベントが開催され、数多くの個性派マシンが登場しました。
こうしたイベントでは、過去にも強烈なインパクトを残したモデルが数多く披露されています。そのなかで“小さなポルシェ”と呼ばれ、大きな注目を集めた一台がありました。
【画像】超カッコイイ！ これが“軽”サイズの「ポルシェ!?」です！ 画像で見る（55枚）
手がけたのはCLS／スタンスマジック。初代ダイハツ「コペン」（L880K型）をベースに仕立てられた「COPERCHE（コペルシェ）887 GT-K」です。
丸みのあるコペンのフォルムを活かしつつ、ポルシェらしい雰囲気を徹底的に追求した仕上がりが特徴です。
コペンはもともとポルシェ風カスタムとの相性が良く、フロントバンパー交換のみで印象を近づけるキットも存在していました。しかしこのモデルは、そのレベルを大きく超える徹底ぶりを見せます。
モチーフとなったのはポルシェ997型「911 GT3」のレース仕様。ヘッドライトにはダイハツ「キャスト」の丸型ユニットを流用し、フロントウインカーは997型前期と同型のLEDタイプを採用しています。
さらにテールライトにはポルシェ996用の純正品を組み合わせるなど、リアルさを追求。
本来オープンカーであるコペンですが、コペルシェ887 GT-Kではルーフを固定しクーペスタイルへ大胆に変更。ドアの一部を除くほぼすべてのボディパネルを作り直し、ワイドボディ化によって迫力あるフェンダーラインを実現しています。
足まわりもローダウンされ、深リムの大径アルミホイールを装着。細部に至るまで“本気のポルシェ風”を追求した仕上がりです。
さらに注目すべきはパワートレイン。エンジン搭載位置はそのままながら、排気量は1.3リッターへ換装され、走りの面でもパワーアップが図られているといいます。
※ ※ ※
このコペルシェ887 GT-Kに対してSNSでは、「アイデアが面白い」「こういう発想好き」といった声が目立ちます。
また、「軽ベースとは思えない完成度」「カッコイイ」とデザインを高く評価するコメントも多く見られました。
イベントで実車を見た人からは「実物見たけどめっちゃ好きだった」「写真より迫力がある」といった声も。
さらに、「乗ってみたい」「楽しそう」といった走りへの期待も寄せられています。
軽自動車をベースに、ここまで大胆な世界観を作り上げた一台。カスタムカーイベントならではの自由な発想が、多くのファンの心をつかんでいるようです。