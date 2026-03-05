ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡¢Ä«¥É¥é¼õ¤±¤Ç¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤°¤à¡¡ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¸ý¤À¤«¤é¡Ä¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè109ÏÃ¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥é¥ó¡ÊÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¡Ë¤«¤é¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÏÃ¤òÁ´¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£¥é¥ó¤Ë¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤òÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥È¥¤â¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¶¡¤È²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÈÆüËÜ¤Ë»Ä¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Îºî²È³èÆ°¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë·è°Õ¤ò¹ð¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£
¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï´¿´î¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ºÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥È¥¤¬±Ñ¸ì¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤¹´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤¢¤µ¥¤¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇï¼ê¤·¤¿¡£ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤¿±Ñ¸ì¡¢¸À¤¨¤ë±Ñ¸ì¡¢I want be with you¡¢¤³¤³¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÇîÂ¿²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤â¤¦1²ó¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖI want be with you¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£ÂçµÈ¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿±Ñ¸ì¤¬¡Ä¡×¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤³¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Í¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡¢¤É¤¦¤¾µã¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¿¤Ç°ÕÃÏÄ¥¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¤¡¢²Ú´Ý¤Ï¡Ö¥×¥í¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤°¤à¤È¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¸ý¤À¤«¤é¡£ËÍ¤À¤±¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£