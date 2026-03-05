ザ・ビーチ・ボーイズ「勇退」ブルース・ジョンストンが語る、61年の活動を経てツアーバンドを離脱する理由

ザ・ビーチ・ボーイズ「勇退」ブルース・ジョンストンが語る、61年の活動を経てツアーバンドを離脱する理由