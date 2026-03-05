なぜ蛇がついている？ いまだ読み方が定まらない国宝「金印」の正体とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

読み方にいまだ決着がつかない金印の正体とは？

明らかになった後漢時代の印綬 ──漢委奴国王印

「金印」（国宝）に刻まれた「漢委奴国王」印を、たいていの人は「かんのわのなのこくおう」と読む。漢帝国の支配下にある委（倭）の奴国王の印という意味である。しかし、この３行に分けて篆書で刻まれた印文は、そんなに簡単ではない。委奴国の３文字は「わのいとこく」と読めるという学者があれば、「委奴国」は「倭国」と同じで「ヤマトノクニ」と読むのが正しいという学者もいる。いまのところ、いずれも正否の結論はない。

どう読むのかという基本的命題に対する定説が確定されていないだけではない。文化財としての生命線である出所が明確ではない。一応、文献上は江戸時代、「筑前国那珂郡志賀島村叶崎」となっているが、出土地と出土状況は不明。当時の福岡藩黒田家に伝わる遺品として明治維新後、東京国立博物館に委託された。現在は福岡市博物館で常設展示されている。

さて、何度か、出土比定地点の学術調査が実施された。その結果、金印以外の関連出土品が一切出なかったのだが、推定地点の叶ノ浜が「金印公園」として整備された。それにはそれ相応の根拠があったのである。昭和41年（1966年）、通産省工業技術院計量研究所（当時）が金印の精密測定を実施し、古代中国の金製品と比較検討したところ、紛れもなく後漢代の金製品であることが実証されたからだ。本物だったわけである。

この金印は出土状態が不明なので、実際、1世紀ごろに志賀島に持って来られたのものか、また2000年近い期間、志賀島の地中から動かなかったものかの検証はできないが、『後漢書』の「東夷傳」中の「倭奴國」「光武賜以印綬」の記述に合致する印綬と認定され国宝となったのだ。

漢委奴国王印（金印）

材質：金95％ +銀4.5％ +銅0.5％など

寸法：一片平均約2.3cm、高さ約0.9cm（つまみ部分を除く印台）

重さ：約108g（10円玉約24枚分）

体積：約6㎤

【福岡県志賀島出土 漢委奴国王印（金印）】

昭和29年（1954年）に国宝指定/福岡市博物館所蔵

金印のつまみは蛇が頭をもたげて振り返る形になっている。これは東夷と呼ばれた当時の日本民族が南方系蛇族だったことを示唆している。古代神話に大蛇、龍神伝説が多い事実と合致する。

金印の発見と鑑定？

福岡藩（黒田家）の記録によると、天明4年（1784年）4月12日（2月23日説もあり）、現在の福岡県志賀島で農民甚兵衛によって金印が発見され、藩に献上されたとある。この金印を藩の儒学者亀井南冥が鑑定し、「漢委奴国王」の金印は、古代中国の歴史書『後漢書』（二十四史の1つ）の「東夷伝倭人状」に、「倭（奴国）が朝貢し、光武帝が印綬を与えた」（紀元57年の記述）と記されていることから、そのときに下賜されたものと考え、定説となったとされる。

にゃん太：金印ってなんなの？

わん爺：そうじゃな、簡単にいえば、古代の中国での「印」は、材質やつまみの形、印に通す紐の色で、それを持つ人物の立場を示していたというぞ。中でも玉や金の印を持つのは皇帝だ。だから、その印を授けることで皇帝中心の権威を示し、秩序を確立したわけだ。それに印のつまみの形は授ける地域や民族を示していたというな。例えば、亀ならば漢王朝の直接支配地の高官、ラクダや馬なら北方民族、蛇は南方民族だそうだ。

にゃん太：じゃぁ、日本はどんな形のつまみの印をもらったの？

わん爺：蛇の形だ。つまり、金印を贈られた当時の国は「委」、これは日本の古い呼び名で「倭」と書くのが一般的だが、そう呼ばれていた「委」の「奴国」の王と認められたということだ。当時の中国は王莽に滅ぼされた前漢を光武帝（劉秀）が再興を果たしていて、のちに後漢と呼ばれるわけだが、その後漢王朝からすると奴国は東に位置する異民族、まぁ、東夷で南方系の蛇族という位置付けだったのかもしれん。そこから見えてくるのは、1世紀ごろの日本と中国の関係、東アジアでの日本の立場を示す貴重な資料ということになる。そこがすごいのだな。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話』著：鈴木 旭