時間外で原油と金が上昇、米イラン戦争継続見通し イラン対米攻撃強化へ

時間外で原油と金が上昇、米イラン戦争継続見通し イラン対米攻撃強化へ



時間外で金と原油が上昇、原油は1バレル＝76ドル台に乗せている。



きのうは米国とイランの衝突が収束に向かうとの淡い期待が広がっていたが、戦争は継続する見通し。



トランプ大統領はイラン軍事作戦に自信を示しているものの、いつ終わるかについては言及していない。イラン国家安全保障責任者のラリジャニ氏（ハメネイ師後継候補）は、イランはいかなる分離主義行動にも容赦しないと声明を発表。イランの攻撃は今後数日間で激化・拡大するとの報道も伝わっている。



東京時間08:45現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝76.05（+1.39 +1.86%）

ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝5165.80（+31.10 +0.61%）

