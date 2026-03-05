板野友美、家賃200万円超の“賃貸”自宅に持論「住みたい場所に稼ぎを合わせる」
AKB48の元メンバーでタレントの板野友美（34）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「“持ち家派”VS“賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP開幕！」にゲストとして出演。板野は“賃貸派”として出演し、自宅へのこだわりや賃貸を選ぶ理由を語った。
【動画】「まだ見せたことない私の部屋」こだわりが詰まった板野友美の自宅“未公開部屋”
家賃200万円超の物件に住んでいることを明かした板野。VTRでは、広々としたモデルルームのような自宅が紹介され、スタジオからは驚きの声が上がった。同等の広さの物件を購入するとなれば「10〜20億円はすると思う」とし、現在は子どもがいることからも、この広さが必要だと説明した。
また、「ここに住みたいと思った場所に、自分の稼ぎを合わせていく」との考えを明かし、仕事へのモチベーションにもつながっているとコメント。自身で会社を経営していることから、事務所としても活用でき、自宅で打ち合わせが可能な点や節税面でのメリットもあると語った。
MCの上田晋也からは「家賃200万円は大変そうだな〜」と率直な感想が飛び出し、スタジオはそのスケールの大きさに驚いていた。
