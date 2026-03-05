イラスト：飯田ともき

2月23日（月）から3月2日（月）まで実施したアンケート、「自作PC使っている？」の回答編です。

選択項目 投票数 使っている 865 使っていない 336 興味がある 69 合計 1270

◇

お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

使っている

使っていない

興味がある

組み立てること自体が楽しいし、既製品ではあり得ない構成ができるから。 安く上がるので カスタムが自由だから 友人がパーツを新しく変えるタイミングで、その友人が今まで使っていたパーツを回してくれるので、徐々にグレードアップ出来るから。 部品のアップデートができるため。 必要な機能に必要な資金投下出来るから 自分の使い方に合わせたカスタマイズが出来るのと、パーツの使い回しが可能なので。先代機は10年使い続け、HHD、SSDの増設・換装でぐちゃぐちゃにになりました… 単純に組み立てるのが好き 愛着が湧く 普通に買うより安いし、公式品と違って自分で修理や容量の増設もできるから 自分の好きなケースにできるから。PCもルックスは重要。 中学の時に組んでから自作じゃないとダメな身体になってしまった 自分の好きなメーカー、構成で組みたかった。 Blu-rayドライブが欲しかったから BTOパソコンの長期無金利ショッピングローンの審査に落ちたので、怒りのあまり自作した。自作のほうが安く完成した。 必要にして十分＋アルファのシステムを組めるから。自作は数年に1度なので、パーツ選定時にその時の流行り廃りや価格感を学べるのもよい。なにより組み上げる作業とOSが起動するまでのプロセスが好き。 自分の好みのパーツ構成を、自分の好きなパーツメーカー製品で使用することができるし、仕様などにも自分のこだわりを反映させることが出来るため。 昨年夏にパーツを揃えて組んだので、BTOよりも安く性能の高いPCを手に入れることが出来た。今は、メモリ、SSDが高騰してしまったため、個人でパーツを揃えるよりBTOの方が安く手に入るかもしれないですね。 自作が趣味だから。使うために作るより、作ったから使う感じが強い。 メーカーはサポートが短い。ノートPCはメーカー製を買ってはいるが、売り逃げの印象が強い。 仕事をリタイアして時間ができたので自作。市販品より安くはならないが、知的好奇心を大いに満足させてくれた。 自作歴25年程です。2000年当時メーカー製PCは高かったので、価格性能比で自作PCの道へ進みました。 生成AIの勉強用に作りました。CPUとGPUを同時に交換する必要があるタイミングは滅多にないので、ケースの中身が少しずつ入れ替わっていく様子を眺めています。 グラボ、SSD、CPUなどのパーツを新しいものに変えても見た目は変わらないので妻の追及にあわずに済む。 Photoshopを使用して28年、この間カメラの性能よりPCの能力向上に注力する日々。概ね6年サイクルで自作、さらに途中でCPU等を交換しながら、バージョンアップし続けるPhotoshopに食らいついている。途中で自分なりに改造できるので、自作派。もう写真よりPC自作の方が本職な感じ。Macなもので…… 自作すると高くなるし、パーツの相性や故障時の保証など考えるとBTOになる、なので1つずつではなく初めはBTOでそこから部品を変えて自分好みにしてます、お金があれば百万円以上もするのを作りたいですね。 Macintosh歴37年です…… 中古パーツを使えば安くなるかもだが新品パーツで揃えるとあんまり値段が変わらないであれば動作保証がなされてるBTOのほうがメリットが有る気がする【 25年前ぐらいは作ってましたがね。コスト的なメリットはなくなったし、動かなかった時の調整を行う気力がなくなったのでBTOに切り替えましたな。 昔は組んでましたが、最近はそれなりの尖ったPCがあるのでBTOで買ってます。昔よりトラブルが少ないのも自作を辞めた理由かも知れません。 素人が手を出すものではない メーカー製のスリムpcのコンパクトさが好きで整備性もいい感じなのでロープロのグラボ増設したりして使ってます PCが目的ではなく手段なので、そこに労力を掛けたくないです。 東日本大震災以降、停電に備えてバッテリ駆動可能なノートPCを使うようになり、タワー型になりがちな自作PCから離れました。そして今、自作に戻るにはコスト的に無理という。。。 私の用途ではノート PC で性能的に充分なので、あえて設置スペースの犠牲を払ってまで導入する理由がない……。 昔は自作しないと手に入らない価格や性能だったけど、今はそう変わらないから。 MacBook Proが写真編集には十分な性能で、自宅でも外出時も使い勝手が変わらない方がいいから。 PCはノート、ストレージはNAS。 組み立てしたものを販売する、BTO-PCを購入してます。今その3代目ですね。組み立てを楽しむ時間的な余裕がなくなってました。先代のメインPCは自作でしたが、突然死したため、組み立てる時間も無かったのでBTOにしました。あと最近は自作は高くついたりするんですよねぇ ノートPC×1台で間に合ってきたけど、そろそろ高負荷処理を逃がしたい。その際の選択肢。(でも既製品の改造も捨てがたい……) 何時かは作るのが夢だったけれど、昨年からのメモリーや、ストレージの価格高騰により、夢で終わる事が確定しました（涙） 動画編集ソフトと音楽楽曲作成ソフトを使用しているため、グラフィックとサウンドの両方で使える構成をフレキシブルに選択したい。BTOでも選択肢が限られるので、ベストの組み合わせを試してみたいです。 PCケースなどをすきにしたいので。。。 スペック的にはいらないけど作ってみたい 画像処理のパソコンは、自作が安い印象があるため Mac使いですが、自分好みのPCに興味あり。