マンU、キャリック体制8試合目で初黒星…10人のニューカッスルが終盤の劇的弾で勝ち越し成功

終了間際のスーパーゴール💥



交代出場の #オスラ が二度のシザーズから

最後左足を振り抜きゴール！

ニューカッスルは数的不利の中勝ち越し🔥



🏆 プレミアリーグ第29節

⚔️ ニューカッスル v マンチェスター・U

