平畠啓史チョイス“至極の11人”｜40歳目前のガンバ守護神に懐メロ感はない。広島の東はもっと注目されてもいい 【J１月間ベストイレブン２月】
芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏が、J１百年構想リーグの月間ベストイレブンをセレクト！２月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。
いつもこの場をお借りして、ベストイレブンを発表させてもらっておりますが、今年も引き続き、勝手にベストイレブン＆ MVPをセレクトしていきますので、気楽かつ温かい目で楽しんでいただければ幸いです。
2026年はシーズン移行の年で、まずは特別大会、百年構想リーグでJリーグはスタート。J１はEASTとWESTに分かれてリーグ戦を戦い、プレーオフラウンドにて各グループ同順位同士のホーム＆アウェー方式で順位を決定する。こちらでは、WEST、EASTに関係なくJ１という括りで、ベストイレブン＆ MVPをセレクトしていきます。
２月のベストイレブン、GKはG大阪の東口順昭。４試合で３失点。今年の５月で40歳になる東口だが、まったく衰えを感じさせないパフォーマンス。ここ２年間は負傷やコンディション不良もあり、リーグ戦の出場は１試合にとどまっている。にもかかわらず、コンディションを調整し、スタメンの座を勝ち取った事実こそが、東口のサッカーに対する真摯な姿勢の証。老けてないし懐メロ感もない。40歳目前でもほとばしる現役感。開幕戦、大阪ダービーにおけるC大阪のキム・ジンヒョンとのPK戦は胸熱だった。
守備陣は３枚で、まずはC大阪のディオン・クールズ。勝点はあまり伸ばせていないものの、３失点のセレッソのディフェンスライン。そのなかで、この選手のプレー強度は光るものがある。対人も強く、クロスをしっかりと跳ね返し、攻撃に加わり迫力を生み出す。これで持ち前のチームとしての攻撃力が出せるような状況になれば、セレッソの順位もおのずと上がってくるだろう。
４節終了時点でWEST首位に立った京都。ベクトルは常に前向きでアグレッシブに戦っているが、そんな戦いを可能にしているのは鈴木義宜の存在あってこそ。チャレンジだけでもカバーだけでもなく、どちらも的確にできる鈴木は京都に絶対的に欠かせない。
広島の東俊希は１G１A。開幕戦の川辺駿へのアーリークロスは痺れた。左足の精度。軌道の美しさ。そして３節・C大阪戦でのアディッショナルタイムでの決勝点は右足。もっと注目されてもいい選手の一人だ。
中盤も３枚で、東のアーリークロスを決めた川辺。センターライン付近で相手のボールを奪い、そのままゴール前に向かって走り出し、ゴールを決めたプレーには川辺の魅力が存分に詰まっていた。攻守両面で多くのプレーに関わり続けている。
今や東京Vの象徴的存在と言っても過言ではない森田晃樹は２アシスト。技術の高さを最適なタイミングで駆使することができる。パススピードは絶妙で、ワンタッチかツータッチかの選択も見事。スペースに出すのか？ 受け手の右足？ 左足？ どこにパスを届けるかが実に考えられている。
鹿島の樋口雄太も２アシスト。右足のキックの精度は高く、FKやCKでボールをセットしただけで期待感が高まる。４節・浦和戦の鹿島の２点目。CKで鈴木優磨のヘディングシュートを生み出した右足のキックの精度は素晴らしすぎた。
もう一人、中盤で入れたかった選手が京都の尹星俊。京都のアカデミー育ちの18歳。ボール扱いが素晴らしい。足もとからボールが離れない。技術の高さゆえにボールを受けることをまったく怖がらない。さらに、読みが素晴らしく、インターセプトでボールを奪うことができる。すべての動き、すべてのプレーが見ていて楽しい選手だ。
右のウイングには神戸の佐々木大樹。どのポジションでもハイレベルのプレーを披露。どのプレーも重厚で存在感も分厚い。敗れた３節・清水戦では、前半のうちに神戸に退場者が出て、後半では途中出場のジェアン・パトリッキがプレー続行不可能になり、二人少ない状況になった。
