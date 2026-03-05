平畠啓史チョイス“至極の11人”｜40歳目前のガンバ守護神に懐メロ感はない。広島の東はもっと注目されてもいい 【J１月間ベストイレブン２月】

平畠啓史チョイス“至極の11人”｜40歳目前のガンバ守護神に懐メロ感はない。広島の東はもっと注目されてもいい 【J１月間ベストイレブン２月】