『私の心はおじさんである 4』、3/6発売！武闘祭が開かれる新たな街でハルカと仲間たちをまだ見ぬ猛者たちが待ち受ける
主婦と生活社は、『私の心はおじさんである (コミック) 4』(漫画：うつぎ、原作：嶋野夕陽、キャラクター原案：NAJI 柳田)を、2026年3月6日、PASH!コミックスより発売する。
■『私の心はおじさんである (コミック) 4』
漫画：うつぎ
原作：嶋野 夕陽
キャラクター原案：NAJI 柳田
発売日：2026年3月6日
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
破格の魔力を持つ美少女ダークエルフとして過ごす、元・おじさんのハルカ。
武闘祭が開かれるシュベートの町、ハルカと仲間たちをまだ見ぬ猛者たちが待ち受ける！
ハートフルでチートフルな異世界冒険譚、意気揚々と第四巻！
