主婦と生活社は、『私の心はおじさんである (コミック) 4』(漫画：うつぎ、原作：嶋野夕陽、キャラクター原案：NAJI 柳田)を、2026年3月6日、PASH!コミックスより発売する。



■『私の心はおじさんである (コミック) 4』

漫画：うつぎ

原作：嶋野 夕陽

キャラクター原案：NAJI 柳田

発売日：2026年3月6日

定価：700円＋税

＜あらすじ＞

破格の魔力を持つ美少女ダークエルフとして過ごす、元・おじさんのハルカ。

武闘祭が開かれるシュベートの町、ハルカと仲間たちをまだ見ぬ猛者たちが待ち受ける！

ハートフルでチートフルな異世界冒険譚、意気揚々と第四巻！