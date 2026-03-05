『私の心はおじさんである 4』、3/6発売！武闘祭が開かれる新たな街でハルカと仲間たちをまだ見ぬ猛者たちが待ち受ける

