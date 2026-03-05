主婦と生活社は、三人娘が異世界を行く冒険ファンタジー『DRAKEN・CODE　訳ありの竜と呪われた姫２』(漫画：大北真潤、原作：新谷かおる)を2026年3月6日(金)にPASH!コミックスより発売する。



■『DRAKEN・CODE　訳ありの竜と呪われた姫(コミック) ２』

漫画：大北真潤

原作：新谷かおる

発売日：2026年3月6日

定価：750円＋税

＜あらすじ＞

20歳を超えた女性だけが急速に老化するという竜の呪いを解くため、北を目指すシーマ。

道中で出会ったコロナ、シルフィと共に旅を続けていた。

しかし、皇女であるシーマを兄・セドリックと近衛兵・ラングレーが追っていると気づき、より険しいルートで進むことを余儀なくされる。

そんな中、通りがかった村で人々が倒れているのを発見。

「狼人間」の仕業だと村人たちは言うが…？

運命を覆す、少女たちの異世界冒険ファンタジー、第2巻！