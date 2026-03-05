新谷かおる新境地！『DRAKEN・CODE 訳ありの竜と呪われた姫２』、3/6発売
主婦と生活社は、三人娘が異世界を行く冒険ファンタジー『DRAKEN・CODE 訳ありの竜と呪われた姫２』(漫画：大北真潤、原作：新谷かおる)を2026年3月6日(金)にPASH!コミックスより発売する。
■『DRAKEN・CODE 訳ありの竜と呪われた姫(コミック) ２』
漫画：大北真潤
原作：新谷かおる
発売日：2026年3月6日
定価：750円＋税
＜あらすじ＞
20歳を超えた女性だけが急速に老化するという竜の呪いを解くため、北を目指すシーマ。
道中で出会ったコロナ、シルフィと共に旅を続けていた。
しかし、皇女であるシーマを兄・セドリックと近衛兵・ラングレーが追っていると気づき、より険しいルートで進むことを余儀なくされる。
そんな中、通りがかった村で人々が倒れているのを発見。
「狼人間」の仕業だと村人たちは言うが…？
運命を覆す、少女たちの異世界冒険ファンタジー、第2巻！
